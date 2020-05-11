Будут ли штрафовать за зимнюю резину в майский снегопад? Ответ полиции

"Во время снегопада сегодня за езду на зимней резине патруль будет оценивать каждый случай персонально, если возникнет такая ситуация, но прогноз на последующие дни сейчас обещает более весеннюю погоду, поэтому водители, которые еще не сделали этого, должны поставить на свое транспортное средство летние покрышки. Срок использования зимней резины продлен не будет", — ответил руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:

По его словам, если кто-то не смог поменять покрышки раньше по причине требования находиться дома, то на автомобиле с зимней резиной можно будет выехать из дома в мастерскую. "У полиции есть также возможность проверить, должен ли человек был находиться дома или нет. Так погода, несмотря на кратковременный снег, все же плюсовая и снег тут же тает, во время вождения всем водителям надо выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, не превышать скорость, так как есть опасность попадания автомобиля в гидропланирование.

Пешеходов просим быть также внимательными, не выходить на "зебру" неожиданно и не переходить дорогу в неположенном месте, так как в условиях мокрого покрытия транспортному средству требуется больше времени для полной остановки", — добавил Кулламяэ.

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни.