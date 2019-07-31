31.07.2019, 17:41

Будущим мамам на заметку: Министерство социальных дел назвало дружественные к младенцам больницы


rus.delfi.ee
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Enneaegselt sündinud laste päeva tähistamine
Foto: Rauno Volmar

Министр социальных дел Танель Кийк и представители Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии отметили сегодня дружественные по отношению к младенцам больницы, которые ходатайствовали об оценивании их работы. Признание получили Женская больница Восточно-Таллиннской центральной больницы, Пельгулиннаский родильный дом и Пярнуская больница.

Дружественные по отношению к младенцам больницы отмечаются с 1991 года Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН с целью защищать, продвигать и поддерживать грудное вскармливание.

”Дружественная по отношению к младенцам больничная среда и поддерживающий персонал очень помогают как родителям, так и новорожденным как можно скорее адаптироваться и начать раннее кормление. Кормление грудью на международном уровне считается одним из лучших способов для развития здоровья ребенка и это основа хорошего здоровья на всю его жизнь. Грудное молоко содержит все то в чем нуждается младенец для того, чтобы расти и развиваться. Хорошее начало и продолжение для кормления грудью во многом зависит от организации работы родильных домов. Поэтому мы по инициативе Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии возобновили традицию и сможем наградить первые три больницы. В следующие годы ждем к участию в оценивании и другие родильные дома Эстонии”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В дружественных по отношению к младенцам больницах создана среда, которая поддерживает здоровье и благополучие младенцев и матерей. Эта среда способствует неограниченному грудному вскармливанию, в том числе поддерживает послеродовой контакт младенца с матерью, раннее кормление грудью для того, чтобы младенец вовремя получал антитела, а также для быстрого восстановления матери, для кормления ребенка тогда, когда он голоден и сам этого желает.

По словам руководителя Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии, который на протяжении долгих лет стоял за благополучие матерей и младенцев, педиатра Адика Левина, данное признание поможет отметить те родильные дома Эстонии, которые в своей организации работы исходили из интересов младенцев. ”Раньше, например, было принято в родильных домах отделять детей от матерей в детские комнаты и давать им сосать пустую соску или молочную смесь из бутылочки. Это была рутина, которая вредна как для родивших матерей, так и для новорожденных, а также это способствовало препятствиям и рискам при кормлении грудью и при формировании связи между матерью и младенцем. Сегодня мы можем отметить те больницы, которые исходят в своей деятельности из интересов и прав новорожденных, а также которые сознательно внедрили в каждодневную практику основные принципы дружественной по отношению к младенцам больницы”, — сказал доктор Адик Левин.

На получение признания могли претендовать все больницы Эстонии, которые оказывают акушерскую помощь. В первом этапе ходатайствовали об оценивании своей работы три больницы, которых оценивали представители Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии и департамента здоровья совместно с сертифицированными оценщиками. Оценивание проходило с января 2019 года по июнь. Для этого интервьюировали по методике ЮНИСЕФА как работников здравоохранения, так и матерей в этих больницах, а также следили за организацией работы в родильном отделении. Все три больницы были признаны достойными признания, которое действительно пять лет.

В Эстонии отмечались дружелюбные по отношению к младенцам больницы и ранее. В 2000 году признание получила частная клиника AS Fertilitas и в 2008 году Восточно-Таллиннская центральная больница.

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