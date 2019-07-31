Будущим мамам на заметку: Министерство социальных дел назвало дружественные к младенцам больницы

Дружественные по отношению к младенцам больницы отмечаются с 1991 года Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН с целью защищать, продвигать и поддерживать грудное вскармливание.

”Дружественная по отношению к младенцам больничная среда и поддерживающий персонал очень помогают как родителям, так и новорожденным как можно скорее адаптироваться и начать раннее кормление. Кормление грудью на международном уровне считается одним из лучших способов для развития здоровья ребенка и это основа хорошего здоровья на всю его жизнь. Грудное молоко содержит все то в чем нуждается младенец для того, чтобы расти и развиваться. Хорошее начало и продолжение для кормления грудью во многом зависит от организации работы родильных домов. Поэтому мы по инициативе Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии возобновили традицию и сможем наградить первые три больницы. В следующие годы ждем к участию в оценивании и другие родильные дома Эстонии”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В дружественных по отношению к младенцам больницах создана среда, которая поддерживает здоровье и благополучие младенцев и матерей. Эта среда способствует неограниченному грудному вскармливанию, в том числе поддерживает послеродовой контакт младенца с матерью, раннее кормление грудью для того, чтобы младенец вовремя получал антитела, а также для быстрого восстановления матери, для кормления ребенка тогда, когда он голоден и сам этого желает.