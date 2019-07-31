Будущим мамам на заметку: Министерство социальных дел назвало дружественные к младенцам больницы

По словам руководителя Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии, который на протяжении долгих лет стоял за благополучие матерей и младенцев, педиатра Адика Левина, данное признание поможет отметить те родильные дома Эстонии, которые в своей организации работы исходили из интересов младенцев. ”Раньше, например, было принято в родильных домах отделять детей от матерей в детские комнаты и давать им сосать пустую соску или молочную смесь из бутылочки. Это была рутина, которая вредна как для родивших матерей, так и для новорожденных, а также это способствовало препятствиям и рискам при кормлении грудью и при формировании связи между матерью и младенцем. Сегодня мы можем отметить те больницы, которые исходят в своей деятельности из интересов и прав новорожденных, а также которые сознательно внедрили в каждодневную практику основные принципы дружественной по отношению к младенцам больницы”, — сказал доктор Адик Левин.
На получение признания могли претендовать все больницы Эстонии, которые оказывают акушерскую помощь. В первом этапе ходатайствовали об оценивании своей работы три больницы, которых оценивали представители Комитета продвижения грудного вскармливания Эстонии и департамента здоровья совместно с сертифицированными оценщиками. Оценивание проходило с января 2019 года по июнь. Для этого интервьюировали по методике ЮНИСЕФА как работников здравоохранения, так и матерей в этих больницах, а также следили за организацией работы в родильном отделении. Все три больницы были признаны достойными признания, которое действительно пять лет.
В Эстонии отмечались дружелюбные по отношению к младенцам больницы и ранее. В 2000 году признание получила частная клиника AS Fertilitas и в 2008 году Восточно-Таллиннская центральная больница.
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