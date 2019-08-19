Будущий учитель по программе Noored Kooli: у русской школы есть проблемы, нам нужно развивать двухстороннее погружение

"Хотим учиться и учить"

RusDelfi пообщался с будущим учителем начальных классов Анной Цыганковой. Она в 2004 году закончила Санкт-Петербургский государственный университет имени Пушкина по специальности психология. 20 лет работала в сфере торговли, но решила попробовать изменить мир и усовершенствовать нашу систему образования.

Анна будет работать учителем младших классов, вторым классным руководителем в классе двухстороннего погружения в Таллиннской художественной гимназии. "Один день дети будут учиться на эстонском, другой на русском. Это единственная муниципальная школа с таким подходом, и вторая вообще в Таллинне", — объясняет выбор она.

Анна и другие участники 13-го набора Noored Kooli сосредоточатся на преподавании в основной школе, поскольку именно там у них есть наибольшая возможность повлиять на формирование учебных навыков учеников.

На вопрос, почему не хватает преподавателей, будущий работник школы ответила, что профессия непопулярна среди молодежи, так как предполагается большая нагрузка, работа дома, проверка задания. Но заверила, что ее интерес превышает все страхи и трудности, которые, безусловно, будут.

"Мне нравится работать с детьми. Я – идеалист, и мне хочется поменять этот мир. Глядя на то, что сейчас происходит в школах, в русских школах, понимаю, что есть очень много тех вещей, которые я бы сделала по-другому. Например, больше активных методов обучения. То же двухстороннее погружение, оно только набирает обороты, нужно развивать данное направление.

Я сама русская, я хочу показать русскоязычным детям, что мир открыт. В Эстонии у них есть все возможности, чтобы стать успешными, счастливыми и реализовать свои способности".

Как стать учителем?

Критерии для отбора в программу простые. Главное требование к кандидатам — наличие высшего образования не в сфере педагогики и заинтересованность в том, чтобы менять образовательную систему Эстонии к лучшему.

Первый этап подготовки длится три летних месяца. Затем учителя начинают работать в школе и одновременно с этим посещают обучения по пятницам и выходным в течение двух лет, после которых они обретают статус выпускников программы.

”Главное достоинство программы Noored Kooli состоит в том, что она готовит будущих лидеров образовательной сферы. Для этого в программу набирают способных и мотивированных людей любого возраста, ранее не обучавшихся на педагога, но желающих внести свой вклад в образование в Эстонии и поработать по крайней мере два года учителем в школе", — отметил Владислав Лушин, руководитель по связям с общественностью Noored Kooli.

Отбор участников, которые начнут работу в школах в 2020 году, начнется в сентябре, но уже сейчас можно сообщить о своем интересе, заполнив форму на домашней странице программы.

Отобранные в программу участники работают учителями в обычных школах по всей Эстонии, в то же время проходя интенсивную обучающую программу объемом в 60 EAP, которые затем можно использовать для получения магистерского диплома по педагогике.