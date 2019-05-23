Будущий старейшина Хааберсти: в Ыйсмяэ нет места для ксенофобии и пошлого поведения

Кандидат на пост старейшины района подчеркнул, что в Ыйсмяэ нет места для ксенофобии и пошлого поведения. ”Ни футболка, ни логотип не делает из человека с подобным поведением законопослушного гражданина. Радует, что инцидент не повлёк за собой более серьёзных последствий. Надеюсь, что у бравого мужчины хватит смелости самому прийти в полицию и прилюдно извиниться за своё поведение перед живущими и работающими здесь людьми”, — сказал Ханимяги.

Он добавил, что если подтвердится, что в районе имело место разжигание розни, то подобные вещи необходимо осудить. Ханимяги подчеркнул, что в Хааберсти рядом с друг другом живут представители разных национальностей, вместе ходят на мероприятия, вместе работают над улучшением жизни в районе. ”Наш район никогда не станет домом для людей с экстремистскими взглядами”, — сказал произнёс Ханимяги.