Будущий старейшина Андрес Вяэн: важно изменить имидж Ласнамяэ

Во вторник, 21 мая, районный совет Ласнамяэ одобрил кандидатуру Андреса Вяэна на пост старейшины района.
Вяэн получил единогласную поддержку всех присутствовавших на заседании членов районного совета.
Выступая перед советом, Вяэн сказал, что считает важным изменить имидж района. "В Ласнамяэ кроется много больше, чем мы привыкли думать, — отметил Вяэн. — Для меня важно отметить сделанное и двигаться дальше".
Ранее Вяэн занимал должность директора службы трамвайного движения в Tallinna Linnatranspordi AS ("Таллиннский городской транспорт"). На этом посту он успешно претворил в жизнь проект по запуску ретро-трамваев, а также был у истоков идеи музыкальных трамваев. Кроме того, он сыграл значительную роль в проекте реновации трамваев.
Вяэн был награжден серебряным крестом за заслуги Йыгевамаа, почетной медалью Спасательного департамента и знаком отличия Таллинна.
Высшее образование Вяэн получил в Эстонской сельскохозяйственной академии.
Вяэн состоит в Центристской партии c 1991 года. Занимавшая ранее пост старейшины Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски после мартовских парламентских выборов перешла на работу в Рийгикогу.
В понедельник районный совет Хааберсти одобрил кандидатуру Андре Ханимяги на пост старейшины, а во вторник районный совет Пыхья-Таллинна одобрил кандидатуру Пеэтера Ярвелайда на пост старейшины.
Старейшину района назначает и освобождает от должности Таллиннская городская управа по предложению мэра, учитывая мнение районного совета.