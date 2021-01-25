Будущий глава МВД сообщил о планах вступить в Центристскую партию
Кандидат в министры внутренних дел (ныне — руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны — РРА) Кристиан Яани подтвердил в передаче ETV "Ringvaade", что разговаривал с председателем Центристской партии Юри Ратасом о вступлении в партию, пишет rus.err.
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