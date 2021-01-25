Будущий глава МВД сообщил о планах вступить в Центристскую партию

"Я попросил дать мне время. Я не могу сделать этот шаг сразу, мне нужно время для этого. Я, конечно, понимаю, что это значит для меня и какие долгосрочные перспективы. Так что этот план у меня есть, просто нужно время, чтобы поставить эту подпись, — сказал Яани.

В субботу утром Яани рассказал о предложении своему нынешнему начальнику генеральному директору РРА Эльмару Вахеру.

Отвечая на вопрос ведущего, странно ли стать начальником своего нынешнего начальника, Яани сказал, что, по его мнению, отношения начальства и подчиненности в политике не такие уж прямые.