Будущий глава МВД сообщил о планах вступить в Центристскую партию

Кандидат в министры внутренних дел (ныне — руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны — РРА) Кристиан Яани подтвердил в передаче ETV "Ringvaade", что разговаривал с председателем Центристской партии Юри Ратасом о вступлении в партию, пишет rus.err.
"Я попросил дать мне время. Я не могу сделать этот шаг сразу, мне нужно время для этого. Я, конечно, понимаю, что это значит для меня и какие долгосрочные перспективы. Так что этот план у меня есть, просто нужно время, чтобы поставить эту подпись, — сказал Яани.
В субботу утром Яани рассказал о предложении своему нынешнему начальнику генеральному директору РРА Эльмару Вахеру.
Отвечая на вопрос ведущего, странно ли стать начальником своего нынешнего начальника, Яани сказал, что, по его мнению, отношения начальства и подчиненности в политике не такие уж прямые.
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