Будущий глава МВД: госучреждения созданы не для того, чтобы там была хорошая зарплата(9)
Будущий министр внутренних дел Алар Ланеман (EKRE) сказал, что при вступлении в должность первым делом намерен выяснить мотивацию работников ведомства.
Будущий министр внутренних дел Алар Ланеман (EKRE) сказал, что при вступлении в должность первым делом намерен выяснить мотивацию работников ведомства.
”Очень важно понять, как люди трактуют задачи организации. Государственные учреждения созданы не для того, чтобы людям было там хорошо и чтобы у руководителей и других [работников] была хорошая зарплата. Важно понять для себя: для чего существует конкретное ведомства? Какую задачу мы как структура выполняем?”, — сказал Ланеман.
Чего ждать от нового главы МВД в широком плане? ”Направление останется таким же. Задачи останутся такими же”, — сказал Ланеман и добавил, что его мировоззрение совпадает с мировоззрением партии. Как и Март Хельме, он считает крайне важным укреплять внутреннюю безопасность. ”Если посмотреть на сферу обороны, то можно увидеть, что первые шаги во враждебной деятельности всегда предпринимаются в отношении внутренних каналов”, — заметил он. При этом внутреннюю безопасность нельзя рассматривать отдельно от внешней. Что касается погранохраны, то ее тоже нужно постоянно усилять, поскольку граница — как Таллинн, который никогда не будет достроен.
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