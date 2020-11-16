Будущий глава МВД: госучреждения созданы не для того, чтобы там была хорошая зарплата

”Очень важно понять, как люди трактуют задачи организации. Государственные учреждения созданы не для того, чтобы людям было там хорошо и чтобы у руководителей и других [работников] была хорошая зарплата. Важно понять для себя: для чего существует конкретное ведомства? Какую задачу мы как структура выполняем?”, — сказал Ланеман.

Чего ждать от нового главы МВД в широком плане? ”Направление останется таким же. Задачи останутся такими же”, — сказал Ланеман и добавил, что его мировоззрение совпадает с мировоззрением партии. Как и Март Хельме, он считает крайне важным укреплять внутреннюю безопасность. ”Если посмотреть на сферу обороны, то можно увидеть, что первые шаги во враждебной деятельности всегда предпринимаются в отношении внутренних каналов”, — заметил он. При этом внутреннюю безопасность нельзя рассматривать отдельно от внешней. Что касается погранохраны, то ее тоже нужно постоянно усилять, поскольку граница — как Таллинн, который никогда не будет достроен.