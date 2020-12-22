Будущие IT-специалисты смогут совместить практику и срочную службу в Силах обороны

”Надеюсь, что объединение профессионального обучения и срочной службы позволит лучше понять, что служба позволяет продолжить учебу и является естественной частью системы образования, а не просто долгом”, — сказал унтер-офицер штаба Командования сил киберобороны старший фельдфебель Кристо Палс. Он уточнил, что уже сегодня многие молодые люди приходят служить добровольно, выразив надежду, что заключенное соглашение увеличит поток добровольцев.

В рамках пилотного проекта учащиеся информационного и коммуникационного отделения Кехтнаского центра профессионального образования смогут совмещать срочную службу с прохождением практики. Возможность будет предоставлена учащимся третьего курса в февральский призыв.

После курса базовой подготовки солдаты срочной службы смогут пройти начальный курс ИТ-специалиста, в рамках которого их ознакомят с различными системами и процедурами Сил обороны. Затем их ожидает служебная практика, которая в том числе будет зачтена учебным заведением. Прохождение практики возможно и по другим специальностям: водитель, повар и так далее.

”Мы хотим предоставить учащимся возможность совмещения практики и срочной службы, чтобы после окончания последней они могли приступить к работе в частном секторе или в вооруженных силах. Считаю, что так они смогут получить хороший опыт и начать карьеру”, — резюмировала преподаватель ИТ Кехтнаского профессионального центра Трийн Муулманн.

Первая возможность принять участие в пилотном проекте откроется в феврале 2022 года.

Командование сил киберобороны основали в 2018 году. Оно отвечает за защиту кибернетического пространства в сфере обороны и проведение операций, обеспечение функционирования рабочей среды Генерального штаба Сил обороны, подготовку и формирование частей штата военного времени и ряд других задач.