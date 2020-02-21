Будущее Пяэскюлаской свалки решат город и горожане

Как отмечает Александр Тараскин, ведущий специалист отдела обращения с отходами Таллиннского департамента предпринимательства, город постоянно осуществляет мониторинг состояния свалки. Здесь регулярно проводятся работы по уходу за системой отвода ливневой воды, отводу свалочного газа, а также анализируется ее возможное негативное влияние на окружающую среду.

”На данном этапе мы заказали экспертную оценку для определения состояния системы сбора свалочного газа, на основании которой установку отрегулируют до оптимального режима работы. Также спланируем дальнейшие шаги по окончательному закрытию свалки”, — прокомментировал ведущий специалист.

Территория бывшей свалки довольно велика — около 30 гектаров, поэтому после того, как она станет безопасной, эту площадь необходимо рационально использовать.

”У нас имеется ряд предложений, как могла бы быть использована одна из самых высоких точек Таллинна, расположенная именно на этой территории, — сообщил Александр Тараскин. — Например, здесь мог бы располагаться центр для зимних видов спорта или работающая на солнечных батареях электростанция. Свалка принадлежит городу и полностью располагается на его территории, поэтому её судьбу будут решать городские власти совместно с квалифицированными экспертами и, конечно, жителями столицы”.

Пока же пребывание на территории свалки строго запрещено, так как объект опасен для жизни: поверхность постепенно оседает и возможно образование пустот, в которые можно ненароком провалиться. Кроме того, здесь не предусмотрено инфраструктуры для свободного передвижения, т.е. нет барьеров, поручней, указателей и т.п.