Будущее эстонского языка, наука, политика: прошел седьмой Фестиваль мнений

В течение двух дней прошло более 160 дискуссий на различные темы, от будущего эстонского языка до энергетического поворота, мнения можно было высказывать в разных формах, в т.ч. и в виде песен. В дискуссиях приняли участие более 700 приглашенных участников и модераторов, в течение двух дней фестиваль посетило 9 000 человек. Фестиваль стал возможен благодаря работе 300 добровольцев.

Организатор фестиваля Майу Лауринг выразила радость, что проливной дождь в первый день фестиваля я не отпугнул людей, а наоборот собрал их под крышами и создал уютную атмосферу для всего фестиваля. ”Нам нужно создавать более прочные и содержательные отношения, для того чтобы в будущем справляться c грядущими вызовами. Я верю, что каждая дискуссия фестиваля придвинула нас на шаг ближе к этому”, — сказала Майу Лауринг.

В 100-летний юбилей Эстонского народного университета Фестиваль мнений на тему будущего обратил внимание общественных дискуссий на ученых. На дискуссионных площадках Тартуского Университета, Эстонской Общественное телерадиовещательной корпорации и Эстонской Республики 100 обсуждали как будущее научного эстонского языка, границы человеческих способностей, так и эстонские традиции и ценности. На новой научной площадке прозвучало мнение, что цель науки не должна быть напрямую связана с прибылью, на научной площадке крепко связали академическую составляющую и предпринимательство. На обоих площадках сошлись во мнении, что самая главная цель науки — это сотрудничество в этой сфере.