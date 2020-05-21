Будьте внимательны: столичный общественный транспорт переходит на летний график работы

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уплотнится расписание маршрутов, которые ведут на пляж или дачи.
”С 1 июня Таллинн традиционно переходит на летнее расписание работы, что значит изменение графиков движения, которые, прежде всего, обслуживают школьников утром и в послеобеденные часы”, — сказал Новиков.
Как отметил вице-мэр, этим летом продолжится объединение автобусных маршрутов, которые свяжут разные районы города.
”Мы объединим автобусные линии 9 и 53, чем добьемся того, что экспресс-линия протянется от Ласнамяэ до Мустамяэ, и можно будет ездить без пересадок, — сказал Андрей Новиков. — До этого был лишь маршрут номер 5, который начинается в Пирита и заканчивается в Нымме”.
Андрей Новиков добавил, что цель Таллинна — уменьшить количество пересадок, но подчеркнул, что на длинных маршрутах имеются свои нюансы, из-за чего сложнее укладываться в график.
С 1 июня изменятся названия некоторых остановок. На экспресс-маршруте Кадака-Прийсле номером линии сохранится 9, но маршрут и остановки будут проведены по имеющимся маршрутам линий 9 и 53. По направлению к Кадака автобус будет делать остановку на новой точке Estonia, которая располагается на Эстония пст. рядом с парком Таммсааре. Убирается остановка Estonia, расположенная на Театральной площади. Интервал движения на линии составит около 11-12 минут.
К экспресс-маршрутам 11 (направление Кадака) и 46 (направление Вяйке-Ыйсмяэ) добавится остановка Estonia на Эстония пст. Возле парка Таммсааре. Тут же будет делать остановку и маршрут номер 9 по направлению Кадака.
Изменится маршрут автобусной линии 62 по направлению к Мяэкюла — линия начнет обслуживать ул. Котермаа и в направлении из города, добавятся остановки Kotermaa и Moonalao.
Новые названия остановок перечислены в нижеследующей таблице. В скобках отмечена улица, где меняется название остановки в случае, если оно меняется на остановке, распложенной на этой улице, а не все остановки с таким же названием.
|
Название остановки по 31.05.2020 (название остановки меняется только на этой улице)
|
Название остановки с 01.06.2020
|Маршурты, делающие остановку
|Hotell Tallinn ( Тоомпуйестеэ, остановка на стороне Балтийского вокзала)
|Toompark
|
Автобусы 21, 21B, 41, 41B, 43, 59, 66
Троллейбусы 4, 5
|Telliskivi (ул. Ристику)
|Pelgulinn
|
Автобусы 40, 59
|Pikaliiva (Раннамыйза теэ)
|Tähistaeva
|
Автобус 4
|Räga
|Pikaliiva
|
Автобус 4
|
Reisisadam A-терминал
|Reisisadama A-терминал
|
Автобус 2
|Reisisadam D-терминал
|Reisisadama D-терминал
|
Автобусы 2, 20
|Lauluväljak
|Lillepaviljon
|
Автобусы 1A, 5, 8, 34A, 38
|Inglirand
|Lauluväljak
|
Автобусы 1A, 5, 8, 34A, 38
|Vana-Lõuna
|Kitseküla
|
Автобус 32
|Vineeri (цл. Вана-Лыуна)
|Vana-Lõuna
|
Автобус 32
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