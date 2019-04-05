Будьте внимательны: началась весенняя миграция земноводных по шоссе

С наступлением тепла весенняя массовая миграция земноводных набирает обороты. Фонд природы Эстонии вновь призывает волонтеров на помощь: в темное время суток мигрирующих через шоссе жаб и лягушек необходимо организованно переносить в ведрах, а всем водителям в апреле следует быть крайне внимательными как к работающим волонтерам, так и самим земноводным, объезжая места их миграции.
”Двуногие земноводные погибают во время миграции именно на наиболее оживленных участках шоссе”, — пояснила руководитель кампании ”Спасение земноводных” Кристийна Кюбарсепп. — ”Если неподалеку от шоссе есть водоемы с проточной водой, лужи или места весеннего разлива, там по всей видимости можно встретить большое количество земноводных. Весенняя миграция земноводных из одного водоема в другой зависит от погоды и длится менее недели. Если теплые дни сменяются холодными, миграция приостанавливается и возобновляется с возвращением тепла.
В настоящее время известно, что волонтеры желают помогать земноводным в Тарту на пути в Ихасте и на улице Салутяхе, в Таллине на улице Астангу, а также в Йыхви, Тапа, Поркуни, Кауниссааре, Ягала-Йоа, Раудна, Лейе-Ойу и Сурью вблизи населенных пунктов. Если кто-то желает присоединиться к этим толокам или самостоятельно организовать спасательную операцию в конкретном месте, просим связаться с координатором Кадри по адресу kadri.aller@elfond.ee.
Земноводные играют в природе важную роль, являясь звеном пищевой цепи как на материке, так и в воде. Все земноводные Эстонии находятся под охраной. Лягушек, жаб и тритонов подстерегает немало опасностей: уничтожение и расщепление ареала их обитания из-за участившейся вырубки и как следствие сельскохозяйственной деятельности, плохое качество питьевой воды, разведение рыбы в небольших водоемах, гибель на шоссе, заболевания и т.п. Жизнь лягушек полна опасностей: лишь 1% всех головастиков способен дожить до репродуктивного возраста.
Кроме этого Фонд природы Эстонии в посвященный родному языку год приглашает всех желающих принять участие в конкурсе любителей поэзии „Hüppav konn” (”Прыгающая лягушка”, на который можно представить свое стихотврение до 14 апреля. Лучшие работы будут награждены призами и будут зачитаны в День лягушки 27 апреля в Таллинском зоопарке. Дополнительная информация на сайте.
Акция ”Спасение земноводных” — проходит под руководством Фонда природы Эстонии уже восьмой год. Цель инициативы: обратить внимание на массово гибнущих на шоссе жаб и лягушек, повысить осведомленность людей и пригласить волонтеров участвовать в спасении лягушек по месту жительства. За предыдущие годы силами добровольцев спасено 97 000 земноводных.