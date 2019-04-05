Будьте внимательны: началась весенняя миграция земноводных по шоссе

”Двуногие земноводные погибают во время миграции именно на наиболее оживленных участках шоссе”, — пояснила руководитель кампании ”Спасение земноводных” Кристийна Кюбарсепп. — ”Если неподалеку от шоссе есть водоемы с проточной водой, лужи или места весеннего разлива, там по всей видимости можно встретить большое количество земноводных. Весенняя миграция земноводных из одного водоема в другой зависит от погоды и длится менее недели. Если теплые дни сменяются холодными, миграция приостанавливается и возобновляется с возвращением тепла.

В настоящее время известно, что волонтеры желают помогать земноводным в Тарту на пути в Ихасте и на улице Салутяхе, в Таллине на улице Астангу, а также в Йыхви, Тапа, Поркуни, Кауниссааре, Ягала-Йоа, Раудна, Лейе-Ойу и Сурью вблизи населенных пунктов. Если кто-то желает присоединиться к этим толокам или самостоятельно организовать спасательную операцию в конкретном месте, просим связаться с координатором Кадри по адресу kadri.aller@elfond.ee.