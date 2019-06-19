Будьте внимательны: авиакомпании уклоняются от выплаты компенсации

”Авиакомпании используют различные методы, для того чтобы избежать выплаты компенсаций. Так были случаи, когда авиакомпании предлагали пассажирам ваучеры на покупку новых билетов, или отправляли банковский чек, который нельзя обналичить ни в одном банке. Также авиакомпании стараются затянуть процесс рассмотрения ходатайства, требуя не относящиеся к делу документы или не отвечая на письма”, — сказал представитель страховой компании.
По словам Кальвета, в случае получения отрицательного ответа, все-таки не стоит опускать руки. Практика ERGO по страхованию расходов на юридическую помощь показывает, что если с требованием компенсации обратиться, например, в комиссию по потребительским спорам, то зачастую, авиакомпания выплачивает компенсацию еще в ходе рассмотрения ходатайства. ”Для получения компенсации в полном объеме, как правило, достаточно того, что при обращении в комиссию по потребительским спорам, застрахованы также расходы на юридическую помощь”, — добавил Кальвет.
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