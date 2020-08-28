Будьте осторожны! В Таллинне широко распространены клещи

Среди всех обнаруженных клещей 35% были носителями как минимум одного возбудителя заболевания, пишет RusERR.

Наибольшая средняя численность клещей была в Эстонском музее под открытым небом, Таллиннском зоопарке и на тропах здоровья в Пирита-Люкати — соответственно 22,2, 25,9 и 10,3 клеща на 100 квадратных метров. "Эти показатели выше, чем в некоторых местах Сааремаа. В то же время на ухоженных, покошенных лужайках и незатененных местах, окруженных дорожками, численность клещей была значительно ниже или их вовсе не обнаружили", — сказала руководитель отдела вирусологии и иммунологии департамента Юлия Геллер.

"Результаты показывают, что клещи приспособились к жизни в естественных городских условиях. Следовательно, и в городе не исключен риск укуса клещей и инфицирования болезнями, которые они переносят, поэтому следует быть осторожными и подумать о своей защите", — предупредила Геллер.