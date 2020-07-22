Будьте бдительны! Крупные банки Эстонии сообщают о волне мошенничеств

Swedbank сообщает, что вновь распространяются мошеннические звонки. Звонят, якобы, от имени банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки. Спрашивают номер банковской карточки клиента и CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.

Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов такие данные. Если клиент получил такой звонок, то ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки. Если же клиент случайно передал мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку. Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.

Об этом же предупреждает и банк SEB, разместивший соответствующий пост на официальной странице в Facebook: