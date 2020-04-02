02.04.2020, 13:50

Будет продлен срок частичной трудоспособности, отсутствия трудоспособности и постоянной нетрудоспособности


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Будет продлен срок частичной трудоспособности, отсутствия трудоспособности и постоянной нетрудоспособности
Foto: Jaanus Lensment

Правительство одобрило предложение министра социальных дел о продлении срока частичной трудоспособности, отсутствия трудоспособности, постоянной нетрудоспособности и выплате соответствующих пособий на шесть месяцев из-за сокращения приема в медицинские учреждения в связи с чрезвычайным положением. Изменения касаются людей, чье решение о трудоспособности, нетрудоспособности или постоянной нетрудоспособности истекает между введением чрезвычайного положения и концом августа 2020 года.

При подаче заявки на оценку трудоспособности необходимо обратиться к врачу в течение периода не менее шести месяцев, прежде чем подавать заявление. Из-за чрезвычайного положения многие медицинские учреждения сократили количество амбулаторных приемов, что затрудняет обновление данных о здоровье для подачи заявления на оценку трудоспособности. Многие люди с ограниченными возможностями также подвержены риску, потому что их иммунитет слабее, и поэтому им лучше не посещать медицинские учреждения без веской причины. Таким образом, оценка трудоспособности многих людей во время чрезвычайного положения может быть затруднена или даже невозможна.

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”Система поддержки трудоспособности предлагает несколько возможностей помочь людям с ограниченными возможностями, но во время кризиса особенно важно, чтобы люди вовремя получали пособие по нетрудоспособности. Прерывание ежемесячного пособия по нетрудоспособности может поставить человека в очень трудное финансовое положение, поэтому важно найти быстрое и разумное решение для дальнейшей выплаты пособия, даже если человек не может сразу попасть к врачу. Я также считаю важным продление постоянной нетрудоспособности, чтобы люди не теряли свои пособия по постоянной нетрудоспособности и право на необходимые услуги”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Продолжительность частичной или отсутствующей трудоспособности и выплаты пособия по нетрудоспособности продлеваются на шесть месяцев для людей, чье решение об оценке трудоспособности истекает в период с 12 марта по 31 августа 2020 года. Это дает людям достаточно времени, чтобы обратиться к врачу и обновить данные о здоровье, прежде чем подавать заявку на новую оценку трудоспособности.

Департамент социального страхования по такой же схеме продлит постоянную нетрудоспособность и выплату пенсии по нетрудоспособности пенсионерам по нетрудоспособности, которые так должны были бы обратиться в ближайшие месяцы в кассу по безработице для оценки нетрудоспособности. Продолжительность тяжести нетрудоспособности и выплаты социальных пособий также будет увеличена на шесть месяцев для всех, чья нетрудоспособность заканчивается в период с 12 марта по 31 августа 2020 года.

Цель изменений — урегулировать ситуации людей, у которых в электронной больничной карте в настоящее время нет данных о состоянии здоровья, необходимых для оценки, поскольку они не смогли обратиться к врачу из-за чрезвычайного положения.

Заявки на оценку трудоспособности и определение степени нетрудоспособности, которые уже были поданы, будут рассматриваться в обычном порядке. Заявки по-прежнему будут приниматься как от новых заявителей, так и от тех, кто желает переоценить свою трудоспособность или нетрудоспособность, например, из-за ухудшения здоровья. Министерство социальных дел также планирует в исключительных случаях продлить период приема к врачу. Если человек не посещал врача в течение шести месяцев до подачи заявления на оценку трудоспособности, тогда касса по безработице будет учитывать и предыдущие посещения врача в течение 12 месяцев.

Касса по безработице и департамент социального страхования продлят решения автоматически и человеку не нужно для этого ничего делать. Решения кассы по безработице будут переданы по электронной почте или почте, также они будут доступны в электронной среде кассы по безработице. Департамент социального страхования отправит по почте на дом пенсионное удостоверение и карту с продленным сроком.

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