Будет продлен срок частичной трудоспособности, отсутствия трудоспособности и постоянной нетрудоспособности

Продолжительность частичной или отсутствующей трудоспособности и выплаты пособия по нетрудоспособности продлеваются на шесть месяцев для людей, чье решение об оценке трудоспособности истекает в период с 12 марта по 31 августа 2020 года. Это дает людям достаточно времени, чтобы обратиться к врачу и обновить данные о здоровье, прежде чем подавать заявку на новую оценку трудоспособности.

Департамент социального страхования по такой же схеме продлит постоянную нетрудоспособность и выплату пенсии по нетрудоспособности пенсионерам по нетрудоспособности, которые так должны были бы обратиться в ближайшие месяцы в кассу по безработице для оценки нетрудоспособности. Продолжительность тяжести нетрудоспособности и выплаты социальных пособий также будет увеличена на шесть месяцев для всех, чья нетрудоспособность заканчивается в период с 12 марта по 31 августа 2020 года.

Цель изменений — урегулировать ситуации людей, у которых в электронной больничной карте в настоящее время нет данных о состоянии здоровья, необходимых для оценки, поскольку они не смогли обратиться к врачу из-за чрезвычайного положения.

Заявки на оценку трудоспособности и определение степени нетрудоспособности, которые уже были поданы, будут рассматриваться в обычном порядке. Заявки по-прежнему будут приниматься как от новых заявителей, так и от тех, кто желает переоценить свою трудоспособность или нетрудоспособность, например, из-за ухудшения здоровья. Министерство социальных дел также планирует в исключительных случаях продлить период приема к врачу. Если человек не посещал врача в течение шести месяцев до подачи заявления на оценку трудоспособности, тогда касса по безработице будет учитывать и предыдущие посещения врача в течение 12 месяцев.

Касса по безработице и департамент социального страхования продлят решения автоматически и человеку не нужно для этого ничего делать. Решения кассы по безработице будут переданы по электронной почте или почте, также они будут доступны в электронной среде кассы по безработице. Департамент социального страхования отправит по почте на дом пенсионное удостоверение и карту с продленным сроком.