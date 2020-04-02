Будет ли Таллинн платить за место в частной школе во время ЧП? Вице-мэр Вадим Белобровцев отвечает читателю RusDelfi

"Таллинн будет оплачивать место детском саду во время ЧП, в том числе и в частных детсадах! А что делать людям, у которых дети ходят в платную школу? Ведь сейчас много народу, кто потерял работу. Родители вынуждены сидеть дома с детьми и помогать учиться. Как нам быть?" — спросил читатель RusDelfi Александр.

RusDelfi отправил его вопрос вице-мэру Таллинна Вадими Белобровцеву. "Мэрия Таллина приняла решение о временной выплате пособия родителям, чьи дети посещают частные детские сады в Таллине, вскоре после того, как было решено временно отменить плату за место в муниципальных детских садах столицы. Мы исходим из принципа, по которому поддержка города должна быть равной вне зависимости от того, какой детский сад ребенок посещает; поэтому сумма будет в обоих случаях одинакова — 71,25 евро в месяц. Это означает, что родители, пользующиеся услугой частного детского сада, смогут сэкономить столько же, сколько и родители детей, посещающих муниципальный детский сад, — ответил он.