02.04.2020, 13:17

Будет ли Таллинн платить за место в частной школе во время ЧП? Вице-мэр Вадим Белобровцев отвечает читателю RusDelfi

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Tallinna Linnavalitsuse pressikonverents
Tallinna Linnavalitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Читатель RusDelfi спрашивает: поможет ли город родителям, дети которых учатся в частной школе?

"Таллинн будет оплачивать место детском саду во время ЧП, в том числе и в частных детсадах! А что делать людям, у которых дети ходят в платную школу? Ведь сейчас много народу, кто потерял работу. Родители вынуждены сидеть дома с детьми и помогать учиться. Как нам быть?" — спросил читатель RusDelfi Александр.

RusDelfi отправил его вопрос вице-мэру Таллинна Вадими Белобровцеву. "Мэрия Таллина приняла решение о временной выплате пособия родителям, чьи дети посещают частные детские сады в Таллине, вскоре после того, как было решено временно отменить плату за место в муниципальных детских садах столицы. Мы исходим из принципа, по которому поддержка города должна быть равной вне зависимости от того, какой детский сад ребенок посещает; поэтому сумма будет в обоих случаях одинакова — 71,25 евро в месяц. Это означает, что родители, пользующиеся услугой частного детского сада, смогут сэкономить столько же, сколько и родители детей, посещающих муниципальный детский сад, — ответил он.

- Посещение столичных муниципальных школ было бесплатным до введения чрезвычайного положения и остается таковым и сейчас. Частные школы не являются частью муниципальной школьной сети: лицензию на деятельность частным школам выдает Министерство образования и науки, с которым они решают все возникающие юридические и прочие вопросы. Местные самоуправления на деятельность частных школ никак не влияют и ответственности за нее не несут".

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