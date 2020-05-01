Будет ли новая вспышка осенью, останется ли правило 2+2 навсегда? Как Эстония возвращается к обычной жизни

Восстановление общества происходит постепенно, это займет время, и люди должны подготовиться к регрессу. Медицинские работники опасаются второй волны или даже волн коронавируса. Латвия и Финляндия могут открыться раньше Сааремаа, пишет "Эстонский экспресс". Оригинал статьи вышел в Eesti Ekspress 15 апреля.
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Четыре цели плана
Комиссия по чрезвычайному положению под руководством Юри Ратаса 14 апреля обсудила план выхода из кризиса. Сегодня в Эстонии это самая важная политическая программа. План имеет четыре цели:
1. обеспечить физическое и душевное здоровье людей;
2. обеспечить людям прожитие и возвращение к нормальной жизни;
3. поддержать выживание и конкурентоспособность предприятий;
4. обеспечить функционирование государства.
Никто не знает, как в действительности пройдет выход. Никто. Можно говорить лишь о набросках контуров.
Новая вспышка осенью?
В доме Стенбока обсудили, какие показатели вообще следует отслеживать, чтобы жизнь могла вернуться в прежнюю колею.
Наиболее важные показатели — число новых заражений и тех, кто нуждается в стационарном лечении. Чтобы прекратить чрезвычайное положение, они должны сократиться в течение как минимум десяти дней или двух недель.
Ясно, что ослабление социальных ограничений приведет к росту числа случаев заболеваемости. Составители еxit-плана учитывают вероятность того, что вторая, меньшая волна последует уже в сентябре. Не исключено, что вспышки будут повторяться каждые несколько месяцев. Это означает, что общество должно быть постоянно готово к новому ужесточению ограничений.
Народ сможет вздохнуть спокойно, только когда будет найден препарат и/или вакцина от Covid-19.
Правило 2 + 2 появилось, чтобы остаться
Чтобы вернуться к нормальной жизни, помимо контроля над вспышкой, Эстонии необходимо достаточно высококачественных масок и других средств индивидуальной защиты. Ношение маски — больше не удел актера в роли Зорро, это может стать нормой жизни.
Часть плана выхода из чрезвычайного положения заключается в том, что, например, в заведениях сервиса и магазинах персонал должен носить маски до тех пор, пока общество не вернется к полной открытости, а это может занять месяцы.
Даже если на более поздних этапах будут разрешены мероприятия и собрания из 50 человек (а еще позднее до 100 человек), придется соблюдать правило, что расстояние между двумя людьми должно составлять не менее 2 метров.
В-третьих, люди должны соблюдать гигиену (тщательное мыть руки так же важно, как дышать). Нужно привыкать к постоянной дезинфекции поверхностей и предметов интерьера в общественных местах и в автобусах-поездах-трамваях-троллейбусах-судах.
Приостановка планового лечения закончится ужасно
Наиболее актуально восстановление планового лечения и возобновление врачебного приема. Слишком длительное время простоя ведет к обострению хронических заболеваний и росту смертности от других недугов. Людям нужен доступ к гинекологам, стоматологам и т. д.
Все это предполагает наличие достаточного числа свободных больничных коек для пациентов Covid-19 и того, что обычные пациенты не вступают с ними в контакт. Опыт других стран (Китай, Италия) показывает, что внутрибольничная инфекция — один из самых высоких рисков.
Лечение можно возобновлять постепенно. Сначала только определенному обществу, затем по регионам и наконец по всей Эстонии.
Большинство учителей Эстонии относится к группе риска
Второй момент касается открытия школ. Министр образования Майлис Репс объявила о плане частичного открытия школ к 15 мая. Вместо больших классов будут собираться маленькие группы (согласно текущему плану, до 10 учащихся), а экскурсии и людные выпускные вечера отменяются. Группам учащихся запрещено встречаться на переменах, в гардеробе, в актовых и спортивных залах.
Если необходимо устроить сдачу государственных экзаменов, они также должны быть распределены по школьным зданиям так, чтобы нигде не оказалось вместе более 10 человек.
План открытия школ поддержал Союз работников просвещения. Однако с оговоркой, что учителя старше 50 лет, то есть из группы риска, должны иметь возможность продолжать преподавание дистанционно. Таких учителей 54 процента, то есть большинство.
Игровые площадки будут открыты, спортивным залам придется подождать
Эстония также обсуждает вопрос открытия на первом этапе детских площадок и спортивных залов, интернет-пунктов в библиотеках, музеев и художественных галерей. Здесь сохранится требование 2 + 2 и, вероятно, будут введены ограничения на число посетителей, доступ придется бронировать заранее. Все происходящее в помещениях должно подождать. У музеев под открытым небом есть преимущества.
Открытие театров и кинотеатров нужно рассмотреть во вторую очередь. Если до чрезвычайного положения говорилось о 100 посетителях одновременно, то в будущем останется скорее 50 человек. Между каждым посетителем должен быть зазор не менее двух метров.
Если ситуация улучшится, можно принимать сотню посетителей. А потом уже заполнять заведение. Изменения должны производиться плавно, с учетом последствий предыдущих послаблений и при необходимости — с их отменой.
Массовые мероприятия будут обсуждаться, только когда вирус исчезнет. Это означает, что летом этого года не состоятся многие традиционные и любимые события — фестивали, ярмарки, поездки.
Культурное потребление меняется
Исследователи рынка США в рамках проекта IMPACTS опросили 5 000 американцев, чтобы выяснить, каким образом и как быстро в мире после коронавируса восстанавливаются модели культурного потребления.
Оказалось, что некоторые отрасли могут захиреть надолго. Больше всего пострадают кино, театр, танцы и концерты, то есть места, где зрители сидят рядом. Под серьезный удар попадут симфонические концерты: их аудитория старше среднего, и эти люди больше всего беспокоятся о заражении вирусом.
Когда будет освобожден Сааремаа?
На Сааремаа ограничения могут затянуться. Уровень инфицированных на 1000 жителей там более чем в семь раз выше, чем в Вырумаа, который занимает второе место в этом печальном рейтинге. Открытие Сааремаа и Мухумаа зависит, прежде всего, от подавления болезни.
Авторы еxit-плана не исключают, что поехать в Латвию и Финляндию можно будет раньше, чем на Сааремаа. Значительная часть Эстонии ждет возобновления челночных рейсов, поскольку доход многих семей зависит от тех, кто ездит на работу за границу.
Свободное передвижение людей — одно из основных прав Европейского союза, но оно не действует во время корона-кризиса. Это единственный способ предотвратить экспорт и импорт вируса из страны в страну. Открытие границ предполагает равномерно низкий уровень заболеваемости в соседних странах или в регионе в целом. Границы открываются на региональном уровне, а не на всей территории Союза.
Открытие внешних границ Евросоюза отодвигается на еще более отдаленное будущее.
По Эстонии ударили три кризиса
Первый из них — КРИЗИС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, пик которого ожидается в конце апреля или в мае. В то же время набирает обороты ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, который достигнет своего пика только летом или осенью.
Этот кризис управляется на основе других показателей: безработица, количество нуждающихся людей, бремя государственного долга, банкротство компаний и т. д. Нужно принять в расчет даже запас продовольствия страны (сейчас его только на три дня).
Эстонское государство в настоящий момент работает за счет кредитных средств. Но вскоре Евросоюз окажется на грани нового долгового кризиса. Начинается путаница с условным названием ”Греция 2”.
Восстановление экономики очень важно. Кризис убивает людей так же, как коронавирус, хотя и медленнее.
Чтобы предотвратить одновременное возникновение нескольких кризисов, государство запретило судам во время чрезвычайной ситуации принимать заявления о банкротстве. Но банкротства никуда не денутся: они появятся позже.
Третий кризис меняет поведение
Третий кризис — ДУХОВНЫЙ. Тот, что терзает душу. В последние дни по номеру 1247 обращается с проблемами все больше пожилых людей. Необходимо также поддерживать работников на переднем крае: некоторые из них страшно перегружены, а другие постоянно подвергаются риску заражения. В больнице Курессааре уже заразился 81 сотрудник.
К ним прибавятся те, кто потерял близких. Или работу. Вскоре начнутся проблемы с накоплениями долгов и потерями жилья.
Кризис также перевернет повседневные привычки. Растет самодеятельность. Очень популярны в Интернете стали уроки, как подстричься самостоятельно, (самое главное — острые ножницы, а вместо окраски волосы можно просто начесать). Те, кто раньше убирал чужие дома (часто пожилые дамы, которые сейчас на карантине), теперь наводят блеск в своем жилье. Чем идти в ресторан, можно самому еду приготовить. О детях заботятся не няни и воспитатели детских садов, а сами родители.
Насколько устойчивы эти изменения? Когда кризис закончится, будут ли люди все еще держать социальную дистанцию, боясь сидеть рядом друг с другом в самолете, и без конца мыть руки?
Юри Аллик, профессор психологии Тартуского университета, не верит в долгосрочный характер изменений: ”Я бы рискнул предположить, что опыт близкой смерти скоро забудется и старые привычки вернутся. Особенно, если удастся создать вакцину, защищающую от вируса”.
Однако не исключено, что в течение некоторого времени появятся два типа людей. Одни — иммунные и здоровые молодые, другие — пожилые и хронически больные, которым придется дольше ”сидеть в тени”. Они могут выпасть из рынка труда.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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