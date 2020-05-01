Будет ли новая вспышка осенью, останется ли правило 2+2 навсегда? Как Эстония возвращается к обычной жизни

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Четыре цели плана

Комиссия по чрезвычайному положению под руководством Юри Ратаса 14 апреля обсудила план выхода из кризиса. Сегодня в Эстонии это самая важная политическая программа. План имеет четыре цели:

1. обеспечить физическое и душевное здоровье людей;

2. обеспечить людям прожитие и возвращение к нормальной жизни;

3. поддержать выживание и конкурентоспособность предприятий;

4. обеспечить функционирование государства.

Никто не знает, как в действительности пройдет выход. Никто. Можно говорить лишь о набросках контуров.

Новая вспышка осенью?

В доме Стенбока обсудили, какие показатели вообще следует отслеживать, чтобы жизнь могла вернуться в прежнюю колею.

Наиболее важные показатели — число новых заражений и тех, кто нуждается в стационарном лечении. Чтобы прекратить чрезвычайное положение, они должны сократиться в течение как минимум десяти дней или двух недель.

Ясно, что ослабление социальных ограничений приведет к росту числа случаев заболеваемости. Составители еxit-плана учитывают вероятность того, что вторая, меньшая волна последует уже в сентябре. Не исключено, что вспышки будут повторяться каждые несколько месяцев. Это означает, что общество должно быть постоянно готово к новому ужесточению ограничений.

Народ сможет вздохнуть спокойно, только когда будет найден препарат и/или вакцина от Covid-19.

Правило 2 + 2 появилось, чтобы остаться

Чтобы вернуться к нормальной жизни, помимо контроля над вспышкой, Эстонии необходимо достаточно высококачественных масок и других средств индивидуальной защиты. Ношение маски — больше не удел актера в роли Зорро, это может стать нормой жизни.

Часть плана выхода из чрезвычайного положения заключается в том, что, например, в заведениях сервиса и магазинах персонал должен носить маски до тех пор, пока общество не вернется к полной открытости, а это может занять месяцы.

Даже если на более поздних этапах будут разрешены мероприятия и собрания из 50 человек (а еще позднее до 100 человек), придется соблюдать правило, что расстояние между двумя людьми должно составлять не менее 2 метров.