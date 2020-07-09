Брошюра на русском языке поможет родителям больше узнать о своих правах

Подготовленная в соавторстве писателя Индрека Коффа и уполномоченной по равноправию Лийзы Пакосты брошюра ”Письма родителям” в популярной форме рассказывает о правах и возможностях родителей совмещать семейную жизнь с работой, учебой, уходить в отпуск по уходу за ребенком и возвращаться на работу, получать поддержку от государства и самоуправления.

”Во время чрезвычайного положения все мы оказались в новой ситуации, и многим родителям зачастую было сложно разом работать, заниматься делами по дому и помогать детям с учебой. При этом, родители как будто забыли, что они не обязаны заниматься всеми этими вещами разом. Многие зачастую не знают о различных возможностях поддержки, которые существуют у государства и местных самоуправлений. Мы пытаемся устранить этот пробел в знаниях и способствовать росту осведомленности родителей об их правах, чтобы гарантировать лучшее сочетание семейной жизни и работы”, — отметила уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста.

Брошюра состоит из двух частей: первая оформлена в форме писем и призывает родителей задуматься о своих правах. Вторая часть — это выдержки из законов, связанных со сферой труда, родительскими отпусками, возможностями совмещать учебу с воспитанием детей и т.д.

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