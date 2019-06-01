Брошенный младенец и семейное насилие. А что сделал бы ты на месте специалиста по защите детей? Тест от Rus.Delfi

На следующее утро отец извиняется, однако это не исключает того, что вечером история повторится. Отец угрожает убить мать. Поговорив с девочкой выясняется, что зачастую та не может по вечерам разговаривать, потому что это злит отца. Она часто боится, что, если отец сильно разозлиться, то мать попадет в больницу. По словам отца, это был единственный случай, который совершенно точно не повторится. Полиция также занимается произошедшим. Что будешь делать?

Третья история: ребенок и компьютер

К тебе обращается учитель, который рассказывает о том, что у 11-летнего ребенка постоянные проблемы с тем, чтобы сосредоточиться на учебе, он засыпает на уроках и часто опаздывает в школу. Поговорив с ребенком выясняется, что родители постоянно кричат на него, особенно по утрам. Родители не видят в криках никакой проблемы, потому что иначе ребенок не поднимается из кровати и опаздывает в школу. Также в ходе разговора становится ясно, что ребенок играет по вечерам в компьютерные игры из-за чего поздно ложиться спать. Как начнешь решать ситуацию?

Четвертая история: грустный ребенок

Тебе поступает информация от телефона помощи жертвам 116 111 информация по поводу того, что воспитатель переживает за 4-летнего ребенка. Ребенок постоянно грустный, легко раздражается и бьет других детей. Воспитатель несколько раз старался поговорить об этом с родителем, однако родитель каждый раз раздражался и сказал, что с ребенком все в порядке и ему и так тяжело. И если его ребенок бьет других детей, значит дети это заслужили.

Что будешь делать?

Пятая история: брошенный младенец

Из больницы пришло сообщение о новорожденном, мать которого покинула больницу, оставив там ребенка. После нескольких дней мать ходила смотреть на ребенка, информация по поводу отца отсутствует. Больница хочет отправить малыша домой, однако у них нет информации по поводу того, что происходит дома. Сразу после полученной информации ты без предупреждения нанес (нанесла) визит домой. В доме было грязно. Было много не помытой посуды, сваленной в кучу одежды и полки заставлены множеством вещей. Дома есть еще один 4-летний ребенок. В ходе разговора с матерью выясняется, что она растит ребенка в одиночестве и ребенок ее постоянно "достает". Разговаривая с 4-летним ребенком видно, что его речь не развита. Мать ребенка говорит, что она не хочет пользоваться никакими услугами. Что может помочь детям?



В Эстонии работает свыше 250 специалистов по защите детей, которые каждый день сталкиваются со сложными случаями и стараются найти наиболее подходящие решения вместе с детьми, семьями и другими специалистами. Специалисты по защите детей исходят из Закона о защите детей. Их задача заключается в обеспечении детский прав и они обеспечиваются во многом благодаря помощи всей семье.

Надеемся, что этот тест познакомил тебя с работой специалиста по защите детей.

Не бойся связаться со специалистом по защите детей, если ты знаешь о проблемах какого-то ребенка. Если специалист по защите детей с тобой свяжется, то рассматривай это как хорошую возможность получить помощь.

Сообщить о ребенке, который нуждается в помощи или спросить совета можно и анонимно по телефону помощи детям 116 111 или на странице www.lasteabi.ee. Хорошие советы для родителей собраны на странице www.tarkvanem.ee.

Все ресурсы доступны также и на русском языке.