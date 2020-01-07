Британский армейский грузовик завалился близ Кейла в кювет

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны сообщили, что полицейским сообщили об аварии на 34-м километре Таллиннской окружной дороги в 19.16. Стражей порядка информировали, что выехала в кювет и перевернулась машина с номерными знаками Великобритании.

По данным издания Õhtuleht, речь идет о британском военном грузовике.

Находившиеся в машине два человека сами выбрались из автомобиля, никто в ДТП не пострадал.