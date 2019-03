Британский аналитик в Таллинне: Запад слишком оптимистичен в отношении России

”Это выражается в вере в то, что ситуация в той или иной степени изменится к лучшему, а это, помимо прочего, ведет к иллюзии, что проблемы имеют временный характер”, — сказал Джайлс.

”Например, многие предполагают, что если Путин исчезнет, то ситуация непременно изменится к лучшему, — продолжил он. — Но откуда мы знаем, что Путин для России — самый худший вариант? Мы глубоко ошибаемся, предполагая, что альтернатива в любом случае была бы лучше”.

По словам аналитика, российская оппозиция также переоценена. ”Они говорят на знакомом нам языке и выступают против Путина. Также мы переоцениваем масштабы и влияние демонстраций в России. Надо смотреть на то, кем на самом деле являются российские оппозиционеры”, — сказал он и добавил, что протесты в России на самом деле менее масштабны, чем о них можно прочитать в западных СМИ.

По словам Джайлса, в общении с Россией помогло бы сдерживание, поскольку Путин сам говорил, что Москва любит силу. Также нельзя руководствоваться надеждой, что Россия — нормальное государство, а принимать Москву такой, какая она есть. ”Россия вообще никогда не была членом западного сообщества”, — подчеркнул эксперт.

Новая книга Джайлса называется ”Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West” (”Правила Москвы: что заставляет Россию противопоставлять себя Западу”).