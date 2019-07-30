Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Ил-76 у границы Эстонии

Британские самолеты вылетели с военной базы Эмари, расположенной в Эстонии.

"Мы идентифицировали его, когда он находился близко к пространству НАТО. Это стандартный протокол для воздушных судов", — говорится в заявлении военного ведомства.

"Это обычная миссия НАТО для самолетов Typhoon, которая подтверждает, что Великобритания работает в партнерстве с Эстонией", — отметили в министерстве обороны.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, быстрое реагирование британских ВВС, продемонстрировавших свои профессиональные навыки, призвано "защитить небо над Балтикой".

"Наш личный состав, расположенный в Эстонии и по всему миру, всегда готов отреагировать на любой сценарий, поскольку мы продолжаем быть приверженными нашим союзникам по НАТО", — отметил министр.

В конце июня истребители британских ВВС также поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов.

Typhoon вылетали навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету.