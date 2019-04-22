Британские солдаты помогут привести в порядок будущую выставочную площадь Батарейной тюрьмы

Дислоцированные в Эстонии солдаты Великобритании займутся 23 апреля, в день ветерана, вместе с командой Эстонского института исторической памяти приведением в порядок части Батарейной тюрьмы, где в середине мая откроется выставка ”Коммунизм — это тюрьма”, сообщает пресс-представитель института Сергей Метлев.
"Солдаты из боевой группы королевских гусаров, расположенной в Тапа, произведут в Батарейной крепости различные работы, чтобы обеспечить техническую безопасность, очистить помещения и округу, а также сделать комплекс более доступным для будущих посетителей", — сказал пресс-секретарь боевой группы.
"У этого почти 200-летнего комплекса, относящегося к архитектурному наследию Европы, сложная и особая история. Для представляющих НАТО британских солдат это честь в сотрудничестве с эстонским партнером внести весомый вклад в сохранение данного объекта", — добавил он.
Руководитель по общественным связям и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев сказал, что это очень знаковый проект сотрудничества. "Союзники Эстонии вносят вклад в сохранение архитектурной жемчужены и реализацию первого этапа создания Международного музея памяти жертв коммунизма. Это часть эстоно-британского сотрудничества, которое имеет долгую историю. Мы очень благодарны военным и послу Соединенного Королевства за помощь," — заявил Метлев.
Выставочная площадь в Батарейной тюрьме под названием ”Коммунизм — это тюрьма” расположится в аутентичных тюремных интерьерах на площади около 1200 квадратных метров. Выставка расскажет об истории Батареи, о преступлениях и сущности коммунистической идеологии и ее режимов. Для посещения выставка открывается 15 мая. В восточном крыле здания будет создан в будущем Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр.
Выставочная площадь Батарейной тюрьмы — это первый этап проекта Международного музея памяти жертв коммунизма. Основной амбицией учреждения станет осуществление междуранодной образовательной и исследовательской деятельности с целью осмысления наследия преступлений коммунистических режимов, а также сохранение в общественном сознании ценного исторического опыта и знаний в качестве предостережения об опасной сущности тоталитарных идеологий.
В имеющей большую историческую ценность Батарейной крепости в Таллинне коммунистический режим СССР (в Эстонии 1940-1941, 1944-1991) заключал под стражу невинных людей под идеологическими предлогами. Эти люди — лишь малая часть жертв коммунизма, которых по данным ”Черной книги коммунизма” в мире более 93 миллионов. Батарею использовали в качестве тюрьмы и нацистские оккупационные власти (1941-1944).