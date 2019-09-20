20.09.2019, 09:05

Британская газета Telegraph удалила статью Яака Мадисона после вмешательства еврейского издания


rus.delfi.ee
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Британская газета Telegraph удалила статью Яака Мадисона после вмешательства еврейского издания
Foto: Dmitri Fedotkin

Британская газета The Telegraph удалила со своего сайта статью-мнение депутат Европарламента Яака Мадисона, требовавшего "окончательного решения" для беженцев и хвалившего нацистскую экономику, сообщает издание Jewish News, по утверждению которого это сделали после того, как они обратили на нее внимание.

Статья Мадисона "By keeping the UK hostage, the EU elite is becoming the architect of its own downfall" ("Удерживая Великобританию в заложниках, элита ЕС становится архитектором своего падения") была опубликована вчера в секции Premium, которая находится под пейволлом.

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