20.09.2019, 09:05
Британская газета Telegraph удалила статью Яака Мадисона после вмешательства еврейского издания
Британская газета The Telegraph удалила со своего сайта статью-мнение депутат Европарламента Яака Мадисона, требовавшего "окончательного решения" для беженцев и хвалившего нацистскую экономику, сообщает издание Jewish News, по утверждению которого это сделали после того, как они обратили на нее внимание.
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