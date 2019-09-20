Британская газета Telegraph удалила статью Яака Мадисона после вмешательства еврейского издания

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Foto: Dmitri Fedotkin

Британская газета The Telegraph удалила со своего сайта статью-мнение депутат Европарламента Яака Мадисона, требовавшего "окончательного решения" для беженцев и хвалившего нацистскую экономику, сообщает издание Jewish News, по утверждению которого это сделали после того, как они обратили на нее внимание.