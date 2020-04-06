06.04.2020, 12:01

Брифинг правительства: 100 заболевших коронавирусом эстоноземельцев заразились за пределами страны


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Riigikogu istung
Riigikogu istung.Foto: Rauno Volmar

На пресс-конференции глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай и другие рассказали о ситуации с коронавирусом в Эстонии и тестировании, ограничениях на передвижение в магазинах и их контроле, а также о новой социальной кампании, призванной ограничить непреднамеренное распространение коронавируса.

Кадай сообщил, что на сегодняшний день в стационарном лечении нуждались 16% зараженных людей и в большинстве эти люди старше 50 лет.

По сведениям на данный момент, примерно 100 заболевших коронавирусом эстонцев заразились за пределами Эстонии.

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг напомнила, что все магазины должны предлагать клиентам возможность дезинфицировать руки, если эта возможность не предлагается, то люди в магазин не допускаются. Но всегда действует правило 2+2, то есть в магазин можно ходить максимум вдвоем, держа дистанцию в два метра с другими клиентами.

Согласно новому ограничению, на одного допущенного в магазин клиента в магазине должно быть как минимум 4 квадратных метра.

Тальвинг призвала людей, чтобы они и апреле оставались дома, соблюдали правило 2 метров, чтобы с наступлением лета и улучшением ситуации мы могли безопасно наслаждаться солнечными днями.

Пыхьяский префект Кристьян Яани похвалил эстонцев, которые очень хорошо поняли новые правила поведения на лесных тропах и на природе и соблюдают правило 2 метров. Также Яани посоветовал и на природе воздерживаться от прикосновений к созданному человеком — перила дощатых троп, смотровые вышки и так далее — там тоже можно заразиться.

Руководитель штаба коммуникационного центра правительства Сийм Кумпас сказал, что начавшаяся кампания "Выходишь на улицу — распространяешь вирус. Оставайся дома!" предназначена для тех людей, которые еще не поняли тяжести положения.

Что, по словам Кумпаса, видно, это то, что у людей начинает возникать усталость от коронавируса, и новая кампания и создана для того, чтобы привлечь внимание к тому, чтобы оставаться дома, соблюдать правила и быть здоровыми.

Префект Яани заверил, что полиция интенсивно проверяет ограничения торговых площадей и главным образом делает устные замечания. Но если слов не понимают, то у полицейских есть возможность сделать и письменное замечание, назначить штраф, а также двинуться в сторону делопроизводства о проступке. Яани верит, что люди уже хорошо понимают необходимость дезинфекции и правило 2 метров, и больший контроль теперь будет с этим требованием 4 квадратных метров в магазинах.

Кадай пояснил, что цель ношения маски прежде всего в том, чтобы уберечь других людей, хирургическую маску следует носить главным образом тем, кто болен. Но поскольку инфекция может быть в человеке уже за несколько дней до возникновения симптомов, было бы разумно все-таки всем носить маску.

"Мы должны сначала глубоко укоренить в эстонцах культуру мытья рук, затем укоренить культуру, когда мы не ходим больными на работу. Последняя культура, которую мы должны сегодня укоренить, это умение регулярно носить маску", — перечислил Кадай.

Кадай также отметил, что использование слишком крепкого дезинфицирующего средства на основе алкоголя не разумно, потому что крепкий алкоголь испаряется с рук и поверхностей слишком быстро, не очищая их. Крепость дезинфектора на основе алкоголя могла бы быть максимально 60%.

Префект Яани заявил, что случаев, когда больной человек плюнул, чихнул или кашлянул на кого-то другого, по данным полиции, еще не было. В начале кризиса была пара эпизодов, когда задерживаемый сказал полиции, что у него коронавирус, желая этим избежать задержания.

Кадай подчеркнул, что долгосрочный прогноз относительно течения эпидемии коронавируса не осмелится сегодня дать никто, это главным образом потому, что в течении болезни было чрезвычайно много неопределенности. Сегодня мы говорим только о краткосрочных прогнозах. Если же говорить о том, что в апреле, мае и летом подобно другим вирусным заболеваниям может прекратить распространение и этот коронавирус, то такое обещание, безусловно, невозможно дать. Это уже потому, что в случае искусственно подавленного вируса мы продлеваем временное течение этого вируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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