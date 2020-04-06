Брифинг правительства: 100 заболевших коронавирусом эстоноземельцев заразились за пределами страны

Кадай сообщил, что на сегодняшний день в стационарном лечении нуждались 16% зараженных людей и в большинстве эти люди старше 50 лет.

По сведениям на данный момент, примерно 100 заболевших коронавирусом эстонцев заразились за пределами Эстонии.

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг напомнила, что все магазины должны предлагать клиентам возможность дезинфицировать руки, если эта возможность не предлагается, то люди в магазин не допускаются. Но всегда действует правило 2+2, то есть в магазин можно ходить максимум вдвоем, держа дистанцию в два метра с другими клиентами.

Согласно новому ограничению, на одного допущенного в магазин клиента в магазине должно быть как минимум 4 квадратных метра.

Тальвинг призвала людей, чтобы они и апреле оставались дома, соблюдали правило 2 метров, чтобы с наступлением лета и улучшением ситуации мы могли безопасно наслаждаться солнечными днями.

Пыхьяский префект Кристьян Яани похвалил эстонцев, которые очень хорошо поняли новые правила поведения на лесных тропах и на природе и соблюдают правило 2 метров. Также Яани посоветовал и на природе воздерживаться от прикосновений к созданному человеком — перила дощатых троп, смотровые вышки и так далее — там тоже можно заразиться.

Руководитель штаба коммуникационного центра правительства Сийм Кумпас сказал, что начавшаяся кампания "Выходишь на улицу — распространяешь вирус. Оставайся дома!" предназначена для тех людей, которые еще не поняли тяжести положения.

Что, по словам Кумпаса, видно, это то, что у людей начинает возникать усталость от коронавируса, и новая кампания и создана для того, чтобы привлечь внимание к тому, чтобы оставаться дома, соблюдать правила и быть здоровыми.

Префект Яани заверил, что полиция интенсивно проверяет ограничения торговых площадей и главным образом делает устные замечания. Но если слов не понимают, то у полицейских есть возможность сделать и письменное замечание, назначить штраф, а также двинуться в сторону делопроизводства о проступке. Яани верит, что люди уже хорошо понимают необходимость дезинфекции и правило 2 метров, и больший контроль теперь будет с этим требованием 4 квадратных метров в магазинах.