18.03.2020, 17:23
Брифинг МИД | Рейнсалу: в Финляндию могут въехать только жители страны или имеющие трудовой договор
В 17 часов министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и гендиректор консульского отдела Тийна Нирк проводят брифинг, на котором делают обзор имеющейся на данный момент ситуации с ограничением поездок в Европе и мире. Они рассказывают об оперативной работе, которую круглосуточно ведет МИД, чтобы помочь эстоноземельцам, оказавшимся за рубежом в неожиданной ловушке.
Как сказал Рейнсалу, к вечеру среды, исходя из полученной из Финляндии информации, в эту страну могут въехать люди, которые имеют право на жительство или по предъявлению действующего трудового договора. Но люди, которые ездят из Эстонии в Финляндию реже, чем раз в неделю, должны по прибытию в Финляндию пройти 14-дневный карантин. В страну впускают также транзитных пассажиров, то есть тех, которые не останавливаются в стране.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
На борту самолета побили пассажиров, намеренно чихающих на людей
Вся правда о коронавирусе: сколько живёт зараза в организме
Сомнений больше нет: COVID-19 - создание рук человека
Всего минута: Малышева рассказала, как спастись от коронавируса