Бренд Эстонии: правительство поддержит крупной суммой организацию Дня всемирной уборки

Согласно принятому решению, Министерство окружающей среды и Министерство финансов должны подготовить соответствующее ходатайство, после чего правительство на своем заседании подтвердит выделение средств.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, День всемирной уборки, зародившийся в Эстонии, представляет собой крупнейшую мировую гражданскую инициативу, в которой с 2012 года приняли участие миллионы людей.

”Направляемый из Эстонии День всемирной уборки стал брендом нашей страны, который говорит о сотрудничестве множества стран во имя более чистой окружающей среды во всем мире. Правительство считает важным, чтобы организация Дня всемирной уборки могла продолжаться”, — сказал он.

В этом году День всемирной уборки пройдет 19 сентября. В отличие от прошлых лет в этом году во многих государствах из-за коронавируса будет практиковаться индивидуальная или цифровая уборка. Организует всемирную уборку и руководит ею некоммерческое объединение Let's Do It World.

В прошлом году во всемирной уборке приняли участие 21,2 миллиона человек из 180 стран.