Брат убитой ”водителем с битой” женщины считает, что она не по доброй воле завещала свое имущество КаПо

”Скорее всего, Эйнроос хотел своими глазами увидеть завещание и удостовериться, что все имущество завещано ему. Когда он узнал, что это не так, то это ему очень не понравилось. Вероятно, он очень разозлился”, — сказал Гросс. По его мнению, Эйнроос мог потребовать переделать завещание, а Кадри-Анн отказаться, что привело к ссоре и убийству.

На суде Эйнроос признался, что сделка купли-продажи мельницы была фиктивной.

”Мы разговаривали с сестрой по телефону и она сказала, что боится за жизнь. Так она сказала. Больше я не спрашивал. Она была очень закрытым человеком”, — сказал Гросс.

Больше всего вопросов вызвал завещательный отказ в пользу КаПо, поскольку женщину с ведомством ничто не связывало. Гросс считает, что это никоим образом не является последней волей сестры и неприемлемо, когда государство хочет получить имущество человека, которого убили.

”Завещание ничтожно, поскольку противоречит добрым традициям и общественному порядку, так как на наследство претендует человек, виновный в убийстве. Также противоречит добрым традициям тот факт, что Эстонское Государство претендует на наследство убитого человека”, — считает мужчина.

Хейти Гросс обратился в суд и требует аннулировать завещание. Он полагает, что Эйнроос убил женщину, чтобы завладеть имуществом в качестве наследника.

В прошлый вторник состоялось первое заседание суда. Главный вопрос: почему Кадри-Анн составила такое завещание и как доказать, что на тот момент она была недееспособна или запугана.

Судья сразу сказал, что нельзя аннулировать завещание только лишь из-за того, что произошло после. Если Хейти Гросс сможет доказать, что Эйнроос хотел смерти женщины, то только тогда последнего могут признать недостойным наследником. Адвокат Гросса Алексей Ратников сказал, что Эйнроос поступил в отношении женщины недобросовестно, неоднократно запугивал и угрожал ей. Суду этого было мало и он потребовал подробностей: в каких фактах это выражалось, что указывает на то, что она не осознавала свои поступки?

Хейти Гросс ответил, что завещание нужно было для обеспечения Эйнроосу уверенности, а женщина, чтобы не потерять все свое имущество, установила завещательный отказ в пользу КаПо. Таким образом она хотела сделать так, чтобы имущество Эйнроосу не досталось.

Также Кадри-Анн страдала от навязчивой идеи, что КаПо ее прослушивает. ”Она постоянно находилась в страхе, под влиянием Эйнрооса, это отразилось и на ее психике. У нее появилась идея фикс, что нужно сделать завещательный отказ в пользу КаПо, хотя она не могла понять, почему именно завещательный отказ и за что”.