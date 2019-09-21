Браки в эстонских тюрьмах: почему женщины выходят замуж за отъявленных мерзавцев и самых жестоких рецидивистов

Когда осенью прошлого года благодаря решению Госсуда стало известно, что в тюрьме женился серийный убийца, приговоренный к пожизненному заключению Юрий Устименко, многие удивились. Кто и почему пожелал иметь такого жениха? Но на самом деле в тюрьме уже связала себя узами брака большая часть из 41 человека, имеющего пожизненный срок. Каждый месяц в тюрьме женятся несколько насильников, педофилов, убийц, грабителей и других жестоких преступников.

В 2016 году в тюрьме связал себя узами брака приговоренный к 20 годам лишения свободы Сергей Лепметс (не путать с голкипером футбольной сборной Эстонии). Он отбывает наказание за убийство своей сожительницы, совершенное жестоким и мучительным способом, а также за попытку изнасилования и сопряженное с этим нанесение жертве тяжких телесных повреждений.

Когда весной текущего года Лепметс подал на УДО, он сообщил суду, что после освобождения намеревается жить вместе со своей супругой и ее тремя детьми. Других родственников у него нет. Суд счел, что Лепметс по-прежнему может быть опасен, и есть риск, что, освободившись, он совершит новые преступления. Теперь дети избранницы Лепметса смогут некоторое время пожить спокойно.

В местах заключения женился, к примеру, и Леонид Сергеев, который к тому времени уже отсидел 11 лет, а впереди у него - еще 13. После осужденных пожизненно, Сергеев - один из тех, кто получил самые суровые в новейшей истории Эстонии приговоры. Ему назначено наказание в 24 года и 7 месяцев. У Сергеева 17 судимостей по различным статьям уголовного кодекса, в том числе за два убийства. Первое он совершил еще будучи несовершеннолетним, а второе - уже в тюрьме.

Большая часть жизни Сергеева прошла за решеткой, основное образование он получил в тюрьме. "Заключенный с высокой самооценкой, эгоист, жесткий и с низкой способностью проявлять эмпатию", - такую характеристику дает ему тюрьма. Но его невесту это не смутило.

Список "завидных" тюремных женихов можно продолжать долго: серийные убийцы, насильники, изуверы и садисты. "Большинство осужденных на пожизненный срок - женаты", - заверил Eesti Päevaleht отбывающий наказание Яанус Лусмяги. Многие даже успевают и развестись.

Возможность длительных свиданий

Заключенные в местах лишения свободы браки не всегда фиктивны, в них рождаются дети. Например, здесь женился приговоренный за убийство к 12 годам Райдо (фамилию в целях защиты прав ребенка указывать не будем) - грабитель, насильник, алкоголик и наркоман.

Подав в прошлом году после десятилетней отсидки ходатайство на УДО, он отметил, что в заключенном в тюрьме браке у него родился ребенок, который ждет дома папу. Суд, однако, решил, что рецидивист всё еще опасен для окружающих и оставил его в тюрьме.

Историю тюремных браков в Эстонии изучала в 2009 году в ходе своей дипломной работы Маре Пихлак (Академия внутренней защиты). Она опросила 28 женившихся за решеткой заключенных. Выяснилось, что десять из них знали своих будущих жен еще до приговора суда. Но 18, то есть почти две третьих, нашли свою любовь, уже находясь в местах лишения свободы.

Осужденные отмечают, что они женятся потому, что это единственная возможность для длительных встреч.

Многое повидавшие и пережившие женщины

Кто эти женщины, которые выходят замуж за отъявленных рецидивистов, которых они до этого ни разу не видели, и тех преступников у которых вообще иногда нет шансов вернуться в нормальную жизнь, или они выйдут на свободу только через 10-20 лет?

Пихлак пишет в своей работе, что это обычно застенчивые с заниженной самооценкой женщины, которые чувствуют себя аутсайдерами, жертвы жестокого обращения, тоскующие по эмоциональной привязанности. "Если кому-то пришло в голову жениться на заключенном, то ее уже никак не переубедить", - утверждает автор дипломной работы.

Американский психолог и журналист Шейла Айзенберг, автор книги "Женщины, которые любят мужчин, которые убивают" пишет, что в основном - это многое пережившие женщины. Они были физически и эмоционально обижены, часто еще в детстве.

"Это те женщины, которым было больно, - говорит Айзенберг. Брак с заключенным для них спасительный путь, который позволяет быть в отношениях и при этом защитить себя. "Находящийся в тюрьме мужчина не может сделать больно, не может напасть. Женщина владеет ситуацией. Она может прийти на свидание. А может и не прийти. Она может выбирать - брать ли телефонную трубку". Большинство женщин при этом искренне влюблены.

Среди вышедших за преступников представительниц прекрасного пола есть богатые и бедные, с хорошим образованием и малообразованные.