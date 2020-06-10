Бородич: в общественном транспорте будут использовать инновационные материалы, чтобы обеспечить безопасность

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, если по данным Департамента здоровья, общественный транспорт является одним из возможных мест передачи вируса наряду с торговыми центрами, то TLT, как и другие европейские столицы, рекомендует пассажирам использовать маски для лица, чтобы защитить себя и других.

”Дезинфекция и уборка столичного общественного транспорта по-прежнему находится под пристальным вниманием. У нас есть мобильные бригады, которые работают по всем маршрутам, в том числе на конечных остановках, которые дезинфицируют несколько раз в день все поверхности в общественном транспорте, с которым соприкасаются пассажиры. Мы продолжаем делать это в том же объеме, который был во время начала распространения вируса. Кроме того, все транспортные средства проходят тщательную уборку перед тем, как отправиться на маршрут и по возвращению с маршрута”, — подтвердил Бородич. По его словам, люди также должны быть очень внимательными и соблюдать личную гигиену, так же, как и при посещении продуктовых магазинов или магазинов.

Он добавил, что, по данным TLT, ни один водитель предприятия не был заражен вирусом во время работы. ”Безусловно, этого удалось достичь благодаря тому, что наши водители были отделены от пассажиров в салоне, а также что наши водители тщательно следят за гигиеной”, — сказал Бородич и посоветовал пассажирам делать то же самое.

Бородич отметил, что в интересах как соблюдения здорового образа жизни, так и сохранения городского движения, стоит конечно же больше двигаться пешком, но это не обязательно делать из-за страха. ”Команда TLT ежедневно делает все возможное, чтобы пассажиры могли безопасно и удобно передвигаться на всех видах общественного транспорта. Мы надеемся, что сами пассажиры будут также вести себя ответственно, избегая прогулок во время заболевания, а также тщательно дезинфицируя и моя руки, и по возможности используя защитные маски”, — сказал председатель правления TLT.

Он подчеркнул, что, как поставщик услуг общественного транспорта в столице, TLT выступает за безопасность общественного транспорта как сегодня, так и в будущем. ”Сегодня мы уже готовимся к тому, чтобы начать использовать в общественном транспорте инновационные материалы, чтобы обеспечить пассажирам максимальную безопасность. Например, мы рассматриваем возможность использования нано-покрытий, озонирования или экологически чистой системы очистки воздуха, а также покрытия перил и опор медными наклейками”, — сказал Бородич, приведя в пример рассматриваемые инновационные технологии для внедрения в общественный транспорт.