Борис Джонсон уже завтра приедет в Эстонию?

По данным Delfi, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже в субботу придет с визитом в Эстонию.
По слухам, Джонсон встретится с премьер-министром Ратасом, который пригласил лидера консерваторов в Эстонию сразу же после их победы на выборах.
”Я уже пригласил Бориса Джонсона в Эстонию. Это произошло сегодня ночью. Мы обменивались СМС и я сказал, что мы всегда рады, если он приедет навестить своих солдат”, — сказал Ратас Delfi на прошлой неделе.
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