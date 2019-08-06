Борис Джонсон: права живущих в Великобритании граждан Эстонии будут защищены и после выхода страны из ЕС

Премьер-министр отметил, что для Европейского союза важно, чтобы выход Великобритании из Европейского союза произошел в соответствии с согласованным договором. Ратас подчеркнул важность сохранения тесных и близких отношения после выхода страны из ЕС. ”Великобритания была и останется нашим близким партнером и другом в Европе и важным союзником в НАТО. Нас связывают общие интересы и сотрудничество в очень многих областях, от безопасности до экономики”, — сказал Ратас.

”Мы получили важное подтверждение тому, что выход Великобритании из ЕС не означает ухода из Европы и что наше двустороннее сотрудничество в сфере обороны продолжится”, — сказал Ратас. Премьер-министр Джонсон заверил, что права живущих в Великобритании граждан Эстонии будут защищены и после выхода страны из ЕС.

Премьер-министры обсудили также сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере дигитализации и кибербезопасности и выразили удовлетворение тем, что оно становится более тесным. Премьер-министр Джонсон очень заинтересовался потенциалом сотрудничества в сфере цифрового здравоохранения.

Ратас пригласил Джонсона на цифровой саммит, который пройдет в Таллинне в сентябре.

Для справки:

Великобритания является рамочным государством для боевой группы НАТО в составе более 1000 военных, которая базируется в Тапа. В настоящее время истребители Великобритании несут миссию по охране воздушного пространства стран Балтии в Эмари. Представители Великобритании также работают в составе штабного элемента НАТО NFIU и принимают участие в работе Центра кибербезопасности НАТО. Эстонские и британские солдаты вместе служат в Афганистане, в рамках миссии НАТО Resolute Support, и сотрудничают в рамках объединенных экспедиционных войск JEF под командованием Великобритании.