”Борьба за свободу": в понедельник в Батарейной тюрьме обсуждают историю движения сопротивления

По словам научного сотрудника и куратора Эстонского института исторической памяти Мартина Андреллера, в части лесных братьев ясно одно: ”это были люди, которые не хотели подчиняться советской власти и были уверены, что рано или поздно придется выступить с оружием в руках за свое государство и народ”.

”Характер сопротивления менялся со временем, но идея его оставалась неизменной. Воспоминание о свободной Эстонии и тайная надежда ее вернуть не покидала сердца людей. Сегодня же мы должны более смело и открыто говорить о своей истории”, — заключил Адреллер.

Мероприятие проходит в честь Дня Сопротивления (22 сентября), которое посвящено всем жителям Эстонии, которые не подчинились и оказали оккупационной власти сопротивление с целью восстановления независимости Эстонской Республики.

В сентябре 1944 года между быстро отходящей немецкой армией и приближающейся Красной Армией в Таллинне и Северо-Западной Эстонии образовался вакуум власти, который позволил создать конституционное правительство Отто Тифа. Целью этого правительства было восстановить независимость Эстонии и добиться ее признания у Западных держав, однако наступление Красной Армии уничтожило эти надежды. 22 сентября красноармейцы вошли в Таллинн, уже оставленный немцами, сорвали с башни Длинный Герман эстонский триколор и заменили его красным полотном. Началось общенародное сопротивление коммунистическому режиму.