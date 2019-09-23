23.09.2019, 10:25

”Борьба за свободу": в понедельник в Батарейной тюрьме обсуждают историю движения сопротивления

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rus.delfi.ee
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"Kommunism on vangla" näituse avamine
"Kommunism on vangla" näituse avamineFoto: Madis Veltman

По инициативе Эстонского института исторической памяти сегодня, 23 сентября в бывшей Батарейной тюрьме проходит дискуссия ”Борьба за свободу: победа над страхом и смертью”. Выставка ”Коммунизм — это тюрьма” закроется в Батарейной тюрьме 29 сентября и будем вновь открыта в начале мая следующего года.

С докладом о борьбе эстонских лесных братьев выступит командующий силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем. Исследователь истории лесных братьев Мартин Андреллер, профессор семиотики Михаил Лотман и психолог, член Кайтселийта Грете Арро обсудять вместе с публикой, что заставляет людей бороться с тоталитарными режимами во имя общей свободы, не смотря на угрозу потерять личную свободу или даже жизнь, а также от чего зависит успех борьбы.

Дискуссии предшествуют минуты памяти во дворе Батарейной тюрьмы, около памятной доски пострадавшим во имя свободы в 1940-1991 гг. С речью выступят министр юстиции Эстонии Райво Аэг и председатель парламентской группы поддержки традиции эстонского лесного братства Ээрик-Нийлес Кросс.

По словам научного сотрудника и куратора Эстонского института исторической памяти Мартина Андреллера, в части лесных братьев ясно одно: ”это были люди, которые не хотели подчиняться советской власти и были уверены, что рано или поздно придется выступить с оружием в руках за свое государство и народ”.

”Характер сопротивления менялся со временем, но идея его оставалась неизменной. Воспоминание о свободной Эстонии и тайная надежда ее вернуть не покидала сердца людей. Сегодня же мы должны более смело и открыто говорить о своей истории”, — заключил Адреллер.

Мероприятие проходит в честь Дня Сопротивления (22 сентября), которое посвящено всем жителям Эстонии, которые не подчинились и оказали оккупационной власти сопротивление с целью восстановления независимости Эстонской Республики.

В сентябре 1944 года между быстро отходящей немецкой армией и приближающейся Красной Армией в Таллинне и Северо-Западной Эстонии образовался вакуум власти, который позволил создать конституционное правительство Отто Тифа. Целью этого правительства было восстановить независимость Эстонии и добиться ее признания у Западных держав, однако наступление Красной Армии уничтожило эти надежды. 22 сентября красноармейцы вошли в Таллинн, уже оставленный немцами, сорвали с башни Длинный Герман эстонский триколор и заменили его красным полотном. Началось общенародное сопротивление коммунистическому режиму.

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