Борьба с раком Таави Котка и его друга: днем мы лежали под капельницей, а вечером нас рвало

Таави относился к ситуации более прагматично: ”Просто так бывает. Если у тебя рак легких из-за курения, сам дурак. Но в случае с нашими болезнями — они просто приходят. Поэтому нет смысла держаться за прошлое. Надо слушать врача и соблюдать лечебную дисциплину. Get your shit together и выше голову! Когда жизнь подкладывает свинью и болезнь возвращается, ты снова идешь на лечение. А если уж совсем все станет плохо — значит, так и должно было быть”.

Поддерживать настроение друзьям помогал черный юмор. Как-то один из них зашел в палату, где другой проходил лечение, и спросил, стоя у двери: ”Ну, ты еще жив?!”

Начало лечения было сложнее для Арго, потому что у него была более тяжелая форма заболевания.

”Поскольку в больнице мест было мало, меня однажды привезли в т.н. палату смерти. Со мной было двое мужчин примерно по 40 лет. Я общался с обоими и видел, как они уходили. Один еще во время обеда говорил о том, как отправится на рыбалку, когда выйдет из больницы. А вечером его уже накрыли белой простыней. Странно было думать, что я вылечился, как так получилось?” — говорит Арго.

Таави: ”Мне сразу сказали, что будет шесть циклов лечения по две недели, шесть циклов по неделе и всего лечение продлиться полгода. Сработал мой прагматизм — раз надо, значит сделаем!”

Сначала друзья находились в больших шестиместных палатах, большинство пациентов были пожилыми людьми, 50-60 лет и старше. ”Особенно не о чем разговаривать с этими стариками, когда ты 19-20-летний мальчишка. Некоторые говорили также по-русски, а у меня были с этим проблемы”, — объясняет Таави.

”Сидишь пять дней в неделю, в основном по 12 часов в день под капельницей, не бегаешь по больнице, а привязан к постели. Читаешь книгу, если можешь. Телевизора нет. Что еще будешь делать, кроме как разговаривать! У меня еще был компьютер с собой, я пытался программировать, но был совершенно обессилен. Голова не работает, ничего не работает”.

Встречаясь вновь в больнице, сначала рассказывали новости. Но когда лежишь под капельницей и получаешь химиотерапию, пропадает даже желание думать. ”Находишься в своем мире, во рту безумный химический привкус. Не хочешь общаться, борешься только с лекарством и с самим собой”, — вспоминает Арго.

Таави: ”Говорят, что настоящая дружба — это когда вы едете вдвоем в машине, никто не разговаривает, и это кажется вполне нормальным. Мы с Арго просто терпели”.

После четвертого цикла лечения Таави доктор сказал, что лечение не дает эффекта. Это был для него момент падения на самое глубокое дно.