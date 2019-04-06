Борьба с раком Таави Котка и его друга: днем мы лежали под капельницей, а вечером нас рвало

Учась в университете, высокий и крепкий Арго подрабатывал охранником. Сначала охранял объекты попроще, а затем следил за порядком в ночном клубе Atlantis.

Таави всегда был силен в области ИТ. Ботаник, как он сам говорит. Он окончил гимназию Хуго Треффнера в Тарту и начал изучать в университете информатику, одновременно работая программистом в компании, которая создала регистр народонаселения для молодой Эстонии.

”Я был также заядлым баскетболистом. Ходил в тренажерный зал пять раз в неделю. Я весил примерно столько же, сколько и сегодня, 92-93 килограмма, но у меня не было ни грамма жира, бицепсы были приличными!” — говорит Таави.

Оба молодых человека не курили и не употребляли алкоголь.

И вдруг все изменилось.

Арго: ”Пришла весна. Все планы были намечены, в университете было еще много работы, но в какой-то момент, как нож всадили, ничего не мог делать. Все время чувствовал усталость, хотелось только спать”.

У него на шее выросла шишка, один из лимфатических узлов сильно увеличился. ”Тогда к врачу не принято было ходить. Принимал обезболивающее и мазал шею мазью. Я думал, может, это воспаление горла. Но за несколько недель шишка выросла настолько большой и самочувствие так ухудшилось, что даже на работу не было сил пойти. Просыпаюсь утром, пью кофе, собираюсь на выход, но сделаю шагов двадцать и уже хочется вернуться домой, чтобы лечь обратно в постель”, — рассказывает Арго.

Однажды рано утром на работе он потерял сознание на несколько часов. Это произошло в почтовом отделении в Тарту, где в настоящее время находится ИТ-компания Playtech.

Работник почты посоветовал сходить к врачу и Арго наконец-то добрался до своего семейного врача Кристи Тайм. Она направила молодого человека на улицу Валликраави в онкологический диспансер. Была проведена биопсия выросшей на шее шишки и через пару дней вырезали весь лимфатический узел.

В середине марта 1999 года доктор Тайм ознакомила Арго с результатами анализов. ”Шок был настолько сильным, что я не помню, что конкретно говорила доктор. Но она сказала, что у меня особо агрессивный рак и я должен лечиться как можно скорее. Я еще посчитал, что лечение может подождать до весны, чтобы я мог закончить учебу. Врач сказала, что если я буду ждать весны, то уже к лету отправлюсь на вечный покой…”

Болезнь Таави дала о себе знать еще раньше. ”В 1998 году у меня на шее появились шишки. Но какой же дурак пойдет к врачу! Я тренировался как зверь, никакой усталости не было. Даже мысли не приходило, что я мог заболеть. Я только о проблемах с сердцем знал с самого детства”, — говорит Таави.

Шишки на его шее заметила девушка его друга, студентка медицинского факультета, и она посоветовала пойти к врачу. Семейным врачом Таави также была Кристи Тайм. Первая биопсия показала, что ничего страшного нет. На всякий случай сделали еще одну — и снова ничего. Однако шишки так и не исчезли, и в феврале 1999 года была проведена третья биопсия. Потребовалось полгода, чтобы поставить правильный диагноз!

”Я сидел там, на Валликраави, за дверью кабинета врача. Хирург вышел из кабинета, положил руку на плечо и сказал: ”Молодой человек, у вас тяжелая болезнь, возможно, и излечимая. Желаю вам сил!” — и тут же пропал. А я остался сидеть, раскрыв рот. Подруга была рядом, она расплакалась. Я хотел сказать: ”Доктор, погодите, что за болезнь-то?” Девушка говорит: ”Дурак, ты не понимаешь, что у тебя рак!” — рассказывает Таави.

У обоих молодых людей была диагностирована неходжкинская лимфома, или злокачественная лимфатическая опухоль, опухолевое разрастание в лимфатических узлах, селезенке или тимусе. Хроническая форма у Таави, острая форма у Арго, третья стадия. В Эстонии несколько десятков человек в год заболевают этой болезнью. Лечение в настоящее время очень эффективно, но двадцать лет назад возможности были скромнее и Таави с Арго находились в полном неведении.

”Ты ведь всю жизнь знал, что рак — это смертельная болезнь”, — говорит Таави.

Арго: ”Сначала я не понимал серьезности ситуации. Настоящий ”удар по голове молотком” случился, когда я вошел в больницу — вот теперь все придется пересмотреть!”

Таави: ”Мой мир не рухнул. Я всегда знал, что вылечусь. Но упал духом в другом плане: я привык заниматься спортом, а чтобы провести химиотерапию мне в грудную мышцу поставили канюлю. После этого уже не мог ни взмахнуть рукой, ни поиграть в баскетбол. Если раньше я был в отличной форме (идем, пробежим полумарафон, марафон или что угодно!), то лечение убило меня полностью”.

Так и встретились однажды утром два молодых человека в больнице Маарьямыйза и быстро подружились.