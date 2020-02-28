Борьба с коронавирусом: в Таллиннском аэропорту и Старом порту установят тепловизионные камеры

К настоящему моменту известно, что правительство уже заказало камеры у предприятия Bristol Trust. Они будут установлены в Таллиннском порту и Старом порту.

”Быстрое реагирование Таллиннской скорой помощи и Западно-Таллиннской центральной больницы для локализации случая коронавируса, который был выявлен вчера, дает уверенность в том, что система здравоохранения готова к предотвращению дальнейшего распространения вируса. Однако мы должны быть готовы к тому, что будут новые случаи. Вчера рабочая группа посчитала необходимым еще больше повысить готовность и способность всех компетентных учреждений, а также улучшить систему оповещений. Также нужно создать дополнительную возможность для дезинфекции рук в общественных помещениях”, — сказал руководитель рабочей группы, министр социальных дел Танель Кийк.

Рабочая группа предложила улучшить возможности больниц для тестирования на коронавирус. Рабочая группа также пришла к выводу, что возможности для тестирования следует развивать в дополнение к лаборатории департамента здоровья в Клиникуме Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице.

Рабочая группа также посчитала необходимым установить тепловизионные камеры в аэропорту и портах для выявления потенциальных заболевших среди приехавших из зон риска, которых необходимо направить на дополнительную проверку здоровья.