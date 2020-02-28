Борьба с коронавирусом в Эстонии: министерство предложило установить в аэропорту и портах тепловизионные камеры

Рабочая группа поддержала рекомендацию департамента здоровья по поводу того, что прибывшие из зоны риска люди могли бы оставаться по договоренности с работодателем две недели дома для контроля своего здоровья. В случае заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья или позвонить по номеру семейных врачей 1220.
Рабочая группа не посчитала необходимым продлить школьные каникулы или закрыть учебные заведения. Однако предложила передать полномочия по принятию решений школам, которые могут в случае необходимости внести изменения в свою организацию работы. Рабочая группа поддержала рекомендацию департамента здоровья о том, что ученикам, приехавшим из зоны риска, может быть предоставлена возможность обучения на дому в течение двух недель после прибытия.
Группа также поддержала рекомендации министерства иностранных дел и департамента здоровья не посещать зоны риска — Китай, северную Италию, Иран, Сингапур, Японию и Южную Корею. А также пересмотреть необходимость поездок в целом.
Рабочая группа не посчитала необходимым в нынешней ситуации ограничить или запретить культурные и спортивные мероприятия. Организатором мероприятий рекомендуется соблюдать более строгие гигиенические требования, включая создание дополнительных возможностей для дезинфекции рук.
В обсуждениях участвовали эксперты министерства социальных дел, министерства внутренних дел, спасательного департамента, департамента полиции и погранохраны, министерства иностранных дел, министерства образования и науки, министерства культуры, министерства обороны и министерства финансов.
Правительство обсудит предложения рабочей группы в понедельник, 2 марта.
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