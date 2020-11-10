Борьба с коронавирусом: правительство вернуло требование 2+2 и еще ряд ограничений

Меры, применение которых требует изменения действующих распоряжений правительства, получили на кабинетном совещании принципиальное одобрение. По плану, соответствующие распоряжения должны выйти в четверг.

Меры предосторожности на рабочем месте

• Рекомендуем работникам по возможности работать удаленно.

• Рекомендует работодателям подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если кто-то в коллективе заразится коронавирусом.

• Рекомендуем отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок, в которых участвуют лица, не общающиеся друг с другом ежедневно. Праздновать Рождество в семейном кругу, естественно, разрешено.

Меры предосторожности в кругу семьи

• Если вам предстоит общение с человеком, который входит в группу риска, нужно убедиться, что вы не являетесь носителем инфекции и соблюдать меры предосторожности во время посещения: носить маску, придерживаться дистанции и заботиться о чистоте рук и поверхностей. • Учреждениям социальной опеки нужно обеспечить для людей, входящих в группу риска, безопасные возможности для контактного и бесконтактного общения.

• Нужно соблюдать меры предосторожности, которые действуют при проживании вместе с человеком, заразившимся коронавирусом, в том числе нужно носить маску, соблюдать по возможности дистанцию и избегать соприкосновения с заболевшим, а также регулярно очищать руки и поверхности.

Меры в публичных местах и общественном транспорте

• В общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения — например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

• Просим перевозчиков организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это может быть призыв: ”Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!” Другая информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте.

• Правительство своим распоряжением вводит во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в том числе в торговых залах, правило 2+2, в соответствии с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с остальными им нужно придерживаться дистанции минимум в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно. Правило начнет действовать с 16 ноября.

• Правительство своим распоряжением вводит правило двухметровой дистанции между группами посетителей в точках общепита и развлекательных заведениях, при этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек. Ограничение не распространяется на членов одной семьи, а также, например, на образовательную деятельность по интересам и детские игровые комнаты.

• Правительство своим распоряжением ограничивает время работы заведений общепита и развлекательной сферы с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды на вынос.