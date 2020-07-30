30.07.2020, 12:08
Бомба замедленного действия: больной COVID-19 житель Тарту посетил в Нарве мероприятие, где принимало участие 300 человек(1)
Выясняется, что больной коронавирусом житель Тарту, отправившийся в Нарву, посетил там спортивное мероприятие в Vaba Lava. По имеющейся информации, в данном мероприятии принимало участие около 300 человек.
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