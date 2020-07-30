Бомба замедленного действия: больной COVID-19 житель Тарту посетил в Нарве мероприятие, где принимало участие 300 человек

Сейчас тартуский очаг заражения включает в себя 11 человек. Все началось с того, что одна местная жительница с подозрением на коронавирус посетила ночной клуб Vabank, а заразившийся от нее мужчина с симптомами заболевания 24 июля отправился на день в Нарву.
Скорее всего, он отправился в Ида-Вирумаа для того, чтобы принять участие в соревнованиях по киберспорту Baltic e-Sport, которые проходили в помещениях Vaba Lava.
Как сказала Delfi пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, по их данным, в мероприятии в то время, когда там находился больной, принимало участие около 300 человек. Департамент уже связался с организаторами и производит картографирование контактов.
Кингисепп говорит, что всем участникам мероприятия следует наблюдать за своим здоровьем и в случае появления любого из симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.
Что касается мужчины, проигнорировавшего симптомы болезни, то сейчас обсуждается, наказывать ли его штрафом.
За последние сутки в Эстонии было сделано 686 тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых девять показали положительный результат.
Как сказал ранее Delfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, тартуский очаг разрастается быстрыми темпами.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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