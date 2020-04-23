Большой обзор: насколько выросло потребление мобильных услуг в регионах во время кризиса?

По словам руководителя Telia Eesti по технологиям Андре Виссе, уже первые дни чрезвычайного положения показали, что в Эстонии заметный рост произошел как в объемах мобильной передачи данных, так и звонков. Если мобильную передачу данных использовали в среднем на 30 % больше обычного, то объемы звонков выросли на целых 50 %.

”Хотя сегодня ситуация несколько стабилизировалась, услуги мобильной связи по-прежнему используются гораздо больше, чем в обычной ситуации”, — отметил Виссе.

Сейчас Telia сравнивает между собой две недели, первая из которых представляет период до кризиса (10-я неделя, то есть, период 2–8 марта), а вторая — пятую неделю чрезвычайного положения (16-неделя, то есть, период 13-19 апреля).

Цифры показывают, что более всего объемы использования передачи данных выросли в Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Вырумаа. При этом, например, в Таллинне использование мобильной передачи данных (скачивание) было даже ниже, чем в период до кризиса.

По словам Андре Виссе, рост объемов использования мобильного интернета характеризует текущий период в Эстонии — активно ведется удаленная работа и домашнее обучение, используются разговорные приложения и видеоконференции, загружаются рабочие файлы.

В сфере мобильных звонков наибольший рост также виден в Хийумаа (+51 %). Следом идут Сааремаа (+44 %), Ляэнемаа (+39 %) и Ляэне-Вирумаа (+35 %). Самый умеренный рост вновь показал Таллинн (+10 %), за которым следуют Ида-Вирумаа (+19 %) и Харьюмаа (+20 %).

По заверению руководителя по технологиям Telia, несмотря на рост объемов в кризисный период, качество сетей и услуг предприятия остается на высоком уровне. Telia также активно занимается увеличением объемов мобильной сети по всей Эстонии.

Изменения объемов мобильной передачи данных и голосовой связи в мобильной сети Telia

(неделя 10 по сравнению с неделей 16)