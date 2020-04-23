Большой обзор: насколько выросло потребление мобильных услуг в регионах во время кризиса?

По словам руководителя Telia Eesti по технологиям Андре Виссе, уже первые дни чрезвычайного положения показали, что в Эстонии заметный рост произошел как в объемах мобильной передачи данных, так и звонков. Если мобильную передачу данных использовали в среднем на 30 % больше обычного, то объемы звонков выросли на целых 50 %.
”Хотя сегодня ситуация несколько стабилизировалась, услуги мобильной связи по-прежнему используются гораздо больше, чем в обычной ситуации”, — отметил Виссе.
Сейчас Telia сравнивает между собой две недели, первая из которых представляет период до кризиса (10-я неделя, то есть, период 2–8 марта), а вторая — пятую неделю чрезвычайного положения (16-неделя, то есть, период 13-19 апреля).
Цифры показывают, что более всего объемы использования передачи данных выросли в Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Вырумаа. При этом, например, в Таллинне использование мобильной передачи данных (скачивание) было даже ниже, чем в период до кризиса.
По словам Андре Виссе, рост объемов использования мобильного интернета характеризует текущий период в Эстонии — активно ведется удаленная работа и домашнее обучение, используются разговорные приложения и видеоконференции, загружаются рабочие файлы.
В сфере мобильных звонков наибольший рост также виден в Хийумаа (+51 %). Следом идут Сааремаа (+44 %), Ляэнемаа (+39 %) и Ляэне-Вирумаа (+35 %). Самый умеренный рост вновь показал Таллинн (+10 %), за которым следуют Ида-Вирумаа (+19 %) и Харьюмаа (+20 %).
По заверению руководителя по технологиям Telia, несмотря на рост объемов в кризисный период, качество сетей и услуг предприятия остается на высоком уровне. Telia также активно занимается увеличением объемов мобильной сети по всей Эстонии.
Изменения объемов мобильной передачи данных и голосовой связи в мобильной сети Telia
(неделя 10 по сравнению с неделей 16)
|Регион
|Рост использования мобильного интернета в сети Telia 4G (скачивание)
|Рост использования мобильного интернета в сети Telia 4G (загрузка)
|Рост использования мобильной голосовой связи в мобильной сети Telia
|Харьюмаа
|11%
|48%
|20%
|Хийумаа
|30%
|102%
|51%
|Ида-Вирумаа
|22%
|50%
|19%
|Ярвамаа
|17%
|44%
|26%
|Йыгевамаа
|20%
|45%
|32%
|Ляэне-Вирумаа
|29%
|46%
|35%
|Ляэнемаа
|37%
|66%
|39%
|Пярнумаа
|19%
|45%
|26%
|Пылвамаа
|21%
|30%
|29%
|Рапламаа
|20%
|41%
|35%
|Сааремаа
|21%
|49%
|44%
|Тартумаа
|17%
|22%
|23%
|Валгамаа
|31%
|44%
|29%
|Вильяндимаа
|17%
|35%
|27%
|Вырумаа
|25%
|48%
|31%
|Таллинн
|-14%
|7%
|10%
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