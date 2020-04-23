23.04.2020, 16:48

Большой обзор: насколько выросло потребление мобильных услуг в регионах во время кризиса?


EST
EMT 4G võrguga on kaetud 95% Eesti territooriumist.
EMT 4G võrguga on kaetud 95% Eesti territooriumist.Foto: Hendrik Osula

Действующее чрезвычайное положение существенно изменило то, насколько активно люди пользуются мобильной передачей данных и звонками. Анализ данных Telia показывает, что во время кризиса активность потребления мобильных услуг больше всего выросла в Хийумаа, а меньше всего – в Талинне.

По словам руководителя Telia Eesti по технологиям Андре Виссе, уже первые дни чрезвычайного положения показали, что в Эстонии заметный рост произошел как в объемах мобильной передачи данных, так и звонков. Если мобильную передачу данных использовали в среднем на 30 % больше обычного, то объемы звонков выросли на целых 50 %.

”Хотя сегодня ситуация несколько стабилизировалась, услуги мобильной связи по-прежнему используются гораздо больше, чем в обычной ситуации”, — отметил Виссе.

Сейчас Telia сравнивает между собой две недели, первая из которых представляет период до кризиса (10-я неделя, то есть, период 2–8 марта), а вторая — пятую неделю чрезвычайного положения (16-неделя, то есть, период 13-19 апреля).

Цифры показывают, что более всего объемы использования передачи данных выросли в Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Вырумаа. При этом, например, в Таллинне использование мобильной передачи данных (скачивание) было даже ниже, чем в период до кризиса.

По словам Андре Виссе, рост объемов использования мобильного интернета характеризует текущий период в Эстонии — активно ведется удаленная работа и домашнее обучение, используются разговорные приложения и видеоконференции, загружаются рабочие файлы.

В сфере мобильных звонков наибольший рост также виден в Хийумаа (+51 %). Следом идут Сааремаа (+44 %), Ляэнемаа (+39 %) и Ляэне-Вирумаа (+35 %). Самый умеренный рост вновь показал Таллинн (+10 %), за которым следуют Ида-Вирумаа (+19 %) и Харьюмаа (+20 %).

По заверению руководителя по технологиям Telia, несмотря на рост объемов в кризисный период, качество сетей и услуг предприятия остается на высоком уровне. Telia также активно занимается увеличением объемов мобильной сети по всей Эстонии.

Изменения объемов мобильной передачи данных и голосовой связи в мобильной сети Telia
(неделя 10 по сравнению с неделей 16)

Регион Рост использования мобильного интернета в сети Telia 4G (скачивание) Рост использования мобильного интернета в сети Telia 4G (загрузка) Рост использования мобильной голосовой связи в мобильной сети Telia
Харьюмаа
11%
48%
20%
Хийумаа
30%
102%
51%
Ида-Вирумаа
22%
50%
19%
Ярвамаа
17%
44%
26%
Йыгевамаа
20%
45%
32%
Ляэне-Вирумаа
29%
46%
35%
Ляэнемаа
37%
66%
39%
Пярнумаа
19%
45%
26%
Пылвамаа
21%
30%
29%
Рапламаа
20%
41%
35%
Сааремаа
21%
49%
44%
Тартумаа
17%
22%
23%
Валгамаа
31%
44%
29%
Вильяндимаа
17%
35%
27%
Вырумаа
25%
48%
31%
Таллинн
-14%
7%
10%

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