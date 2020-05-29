БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Демократия или диктатура? Преступный мир Эстонии выбирает преемника Николая Таранкова

Почему после смерти Николая Таранкова преступный мир Эстонии до сих пор без объединяющего всех лидера? Кто пытается занять это место - и пытается ли вообще? И кто же следующий угодит за решетку?
Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура систематически занимались поимкой организованных преступных группировок с 2013 года, когда была создана специальная следственная группа. Всего за пять лет были осуждены лидеры семи преступных группировок, множество так называемых бригадиров и в общей сложности 82 члена преступных группировок.
До сентября 2016 года преступный мир Эстонии находился под крепким руководством прозванного лидером подпольного преступного мира и главарем общака Николая Таранкова, но после его убийства все стало хаотичным. Годами в отношениях между преступными группировками царил покой, но когда Юрий Воробей нажал на курок, стабильность исчезла.
Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают в свежем ежегоднике Госпрокуратуры, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.
Как отмечалось в ежегоднике, после смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.
Не смогли договориться
За год стало ясно, что действующие в Эстонии группировки не могут выбрать одного общего лидера, которого бы приняли все. Они не смогли договориться и до сих пор. Попытки перезапустить старую систему, саму необходимость единого лидера, не увенчались успехом, так как среди группировок сразу же возникли оппозиция и коалиция. Напряжение росло, все припомнили друг-другу старые обиды и долги начиная еще с 90-х: кто с кем был в контрах, кто до сих пор в ссоре, а кто просто не подходит на роль лидера.
Те, кто уже слишком стар или же слишком умен, просто не захотели претендовать на титул — так можно и жизни лишиться. Лучше довольствоваться вторым местом, деньги все равно придут так или иначе. Также ясно, что если будет объявлен лидер, то и полиция отреагирует соответствующим образом, и главари преступных группировок это отлично понимают. Также есть и те, кто сейчас находится под судом или уже за решеткой.
Аго Лейс говорит, что оставшиеся на свободе не могут решить: должен ли быть один лидер, или какая-то тройка лидеров, или же вообще пятерка, руководящая преступным миром. По его словам, группировки обсуждали варианты так называемой авторитарной модели с одним лидером, и формирование совета или правления, где решения принимаются путем голосования.
Некоторые отошедшие от криминала лица также считали, что могут быть отличными преемниками Таранкова, так ка кони нейтральные и независимые. Другими словами — люди предлагали свои кандидатуры, на столе было несколько вариантов, но решение принять не удалось.
Лейс говорит, что именно тогда Ахмед Оздоев умело использовал возможность и начал распростарнять информацию о себе, ка кандидате на место лидера преступного мира. Оздоев даже дал интервью, где журналист спросил у него, что он думает о титуле лидера преступного мира и кто, по его мнению, мог бы занять это место. Такого в истории преступного мира Эстонии еще не было, чтобы человек оттуда, не скрывая свое имя и лицо, захотел под своим именем выступать в СМИ и себя таким образом прорекламировать.
То есть, Озодоев сам назвал себя лидером преступного мира и часть СМИ повелась на это, а криминальные авторитеты лишь посмеялись. Но попытка так прорекламировать себя вышла Озодоеву боком: он оказался одним из обвиняемых по делу Хуберта Хирва и Павла Гаммера.
Свою позицию как лидера эстонского преступного мира пытался укрепить гражданин Грузии Паата Сахокия, кто после стрельбы в отеле Metropol в феврале 2017 года вместо этого угодил за решетку.
Начали появляться гастролеры
Если смотреть шире, то вся это неразбериха в эстонском криминальном мире пользы не принесла. Если во времена Таранкова разных персонажей извне Эстонии на свою территорию не пускали, то теперь то одни, то другие пытаются сюда попасть: то бывшие югославы из Швеции, то воры в законе из России. До сих пор этих гастролеров все же вытесняли, но тот факт, что они хотят обосноваться в Эстонии, уже указывает на царящую здесь неразбериху.
Совсем недавно, в декабре прошлого года в Таллинне задержали и выслали из страны российского вора в законе Виктора Жиронава по прозвищу "Цезарь". Тем временем на родине криминального авторитета царит беспокойство, так как с принятием Владимиром Путиным нового закона за решетку на 8-15 лет можно уходить за один лишь факт руководства преступной группировкой. А по воровском понятиям вору в законе нельзя отвечать отрицательно, если его спрашивают, являются ли он таковым.
Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечает, что новый закон заставил российских криминальных авторитетов прийти в движение: в России и Грузии они оставаться не могут, поэтому пытаются перебраться в Европейский союз. В основном воры в законе селятся в Южной и Центральной Европе.
В Эстонии же никогда не было официального вора в законе, отмечает Лейс. Зато в Риге постоянно мелькает несколько воров в законе. Кто-то там на постоянной основе, кто-то просто ездит в Юрмалу отдыхать. В Литве своя система — там есть очень сильные группировки на основе национального идентитета.
Кто же остался?
Государственный прокурор Вахур Верте отмечает, что целью деятельности преступных группировок является не просто помахать пистолетами. Их цель — заработать. А если начнешь размахивать пистолетом и устроишь перестрелку, то полиция будет тут как тут, и преступные группировки это знают.
Но убийство Таранкова все изменило, ведь никто не знал, что это было, и что будет дальше. Было ли это заказное убийство, или же вновь кто-то хочет совершить переворот в преступном мире? Например, через месяц после убийства Таранкова Кемеровская группировка начала закупать оружие. В январе 2017 года последовали убийства Лаури Меримаа и Сергея Перманова в клубе Poseidon, что вновь вызвало волнение. Тогда Слава Кемеровский, главарь Кемеровской группировки, решил "перед пенсией" уехать в Испанию, где его и задержали во время общей полицейской операции Испании и Эстонии.
На похоронах Таранкова не присутствовали лишь те члены преступного мира, кто сидел под арестом в ожидании суда: Харон Дикаев, Андрей Кузякин, Ассар Паулус и Юрий Воробей, убийца Таранкова. Теперь же, как отмечает Верте, большинство их тех, кто нес гроб на тех похоронах, уже не на свободе. Марко Сюваоя и Сергей Мартовой уже осуждены, 28 мая суд вынес приговор и Вячеславу Гулевичу, а Олег Мартовой и Эдуард Кошляков ждут решения суда. Глава преступной группировки азербайджанцев Амид Магеррамов был выдан США по обвинению в наркоторговле. Тоомас Вилсон, ранее Эрм, находится на свободе и прилежно ходил слушать судебные заседания по делу Кемеровскиих.
Кому же тогда быть преемником Николая Таранкова? Может ли им стать Ассар Паулус, который сейчас отбывает свой последний год тюремного заключения и должен выйти на свободу в апреле следующего года. А что насчет главаря чеченской группировки Харона Дикаева, которому, правда, придется провести еще 12 лет за решеткой? И Паулус, и Дикаев общались с Таранковым. Общак работал исправно.
Верте признался, что во время допросов по делу азербайджанской группировки один из свидетелей упомянул, что замену Таранкову не нашли, так как ждут выхода на свободу Паулуса и Дикаева.
Паулус тем временем отказался в тюрьме от работ по уборке, поэтому выйдет чистым для своих "коллег по цеху" — членам преступного мира ему нечего предъявить. Возможно лишь то, что он первым пошел на соглашение с прокуратурой, отмечает Лейс. Он добавил, что в конце концов лишь сам Паулус знает, как продолжит жить на свободе — как законопослушный гражданин, или же возьмется за старое.
В эстонском преступном мире есть и другие видные деятели. Например, находящиеся сейчас под судом Павел Гаммер и Хуберт Хирв, но как отмечает Лейс, они — другого калибра. Гаммеру и Хирву предъявлены обвинения а так называемой беловоротничковой преступности, они нарушили неписаные правила преступного мира и члены других преступных группировок особо не хотели с ними общаться.
Как говорит Лейс, сейчас в преступном мире обсуждается еще и то, кто следующий угодит за решетку. При обыске у Олега Мартового полиция обнаружила список, где были указаны все группировки, которые в свое время участвовали в общаке, которым руководил Таранков. Часть людей из этого списка уже за решеткой, а за другой частью рано или поздно придут, обещает Верте.
Что принесет новое десятилетие?
Преступные группировки зарабатывают деньги контрабандой, наркоторговлей, налоговым мошенничеством и многими другими преступлениями. Конечно же, они всегда ищут новые "бизнес-модели". Например, может снова распространиться крышевание — оно может быть актуальным для людей, которые находятся и работают в Эстонии нелегально, считает Лейс. По его словам, сейчас в Эстонии такой проблемы не наблюдается.
Новое десятилетие уже стало менять организованную преступность — делать ее международной. Международная наркоторговля застрагивает и Эстонию. Лейс говорит, что мы часто являемся страной транзита, через которую наркотики поступают в Скандинавию и другие страны.
Он отметил, что все больше внимания привлекает Латвия. "Рига всего в трех-четырех часах езды", — объясняет Лейс. А между тем в Латвии граждане третьих стран могут получить вид на жительство, если инвестирует большую сумму в местную недвижимость.
В свое время группировки состояли из людей одной национальности — азербайджанцы, чеченцы, русские, эстонцы — но теперь национальность уже не важна. Важно лишь, чтобы был верным главарю и умел приносить деньги.
Но эстонские преступники действуют не только в странах Балтии, а успешносотрудничают с европейскими группировками, в первую очередь с наркокартелями.
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